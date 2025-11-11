onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD’nin Yeni Vize Kararı Tartışma Yarattı: Kilolulara ve Kronik Hastalara ABD Vizesi İçin Kötü Haber

ABD’nin Yeni Vize Kararı Tartışma Yarattı: Kilolulara ve Kronik Hastalara ABD Vizesi İçin Kötü Haber

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2025 - 14:07

ABD Başkanı Donald Trump Yönetimi, konsolosluk yetkililerine obezite ve bazı sağlık sorunlarını vize reddi gerekçesi olarak kullanmaları yönünde talimat verdi. Talimatın gerekçesinin 'vergi mükelleflerinin sırtına yük bindirecek, kamu yardımlarına bağımlı göçmenlerin önüne geçmek' olduğu açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşırı kilolu ve kronik hastalığı olup ABD vizesi almak isteyenlere kötü haber geldi!

Aşırı kilolu ve kronik hastalığı olup ABD vizesi almak isteyenlere kötü haber geldi!

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta bir direktif yayımlayarak, dünya genelindeki tüm konsolosluklarına, belirli sağlık sorunlarına sahip veya 'aşırı kilolu' bireylerin vize başvurularını reddetme yetkisi verdi. Bu kararın temelinde, vergi ödeyen vatandaşların üzerine ek mali yük getirebilecek ve devlet yardımlarına bağımlı hale gelebilecek göçmenlerin ülkeye girişini engelleme amacı yatıyor.

Bu yeni düzenlemeye göre, konsolosluk yetkilileri, vize başvurusunda bulunan kişilerin mali durumları, sağlık geçmişleri ve sürekli bakım ihtiyaçlarını değerlendirecek. Özellikle kalp ve damar hastalıkları, solunum problemleri, kanser, diyabet ve ruh sağlığı sorunları olan bireylerin tedavi masraflarının yüz binlerce dolara ulaşabileceği belirtiliyor. Ayrıca, obezite, yüksek tansiyon ve astım gibi kronik hastalıklar da bu kapsamda değerlendirilecek.

Yeni talimatla birlikte, yetkililer artık vize başvurusunda bulunan kişilerin yaşamlarının geri kalanında kendi ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacaklarını sorgulayacaklar. Bu, başvuru sürecini daha karmaşık bir hale getirecek ve başvuranların durumlarını daha detaylı bir şekilde değerlendirmeyi gerektirecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın