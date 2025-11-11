ABD’nin Yeni Vize Kararı Tartışma Yarattı: Kilolulara ve Kronik Hastalara ABD Vizesi İçin Kötü Haber

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta bir direktif yayımlayarak, dünya genelindeki tüm konsolosluklarına, belirli sağlık sorunlarına sahip veya 'aşırı kilolu' bireylerin vize başvurularını reddetme yetkisi verdi. Bu kararın temelinde, vergi ödeyen vatandaşların üzerine ek mali yük getirebilecek ve devlet yardımlarına bağımlı hale gelebilecek göçmenlerin ülkeye girişini engelleme amacı yatıyor.

Bu yeni düzenlemeye göre, konsolosluk yetkilileri, vize başvurusunda bulunan kişilerin mali durumları, sağlık geçmişleri ve sürekli bakım ihtiyaçlarını değerlendirecek. Özellikle kalp ve damar hastalıkları, solunum problemleri, kanser, diyabet ve ruh sağlığı sorunları olan bireylerin tedavi masraflarının yüz binlerce dolara ulaşabileceği belirtiliyor. Ayrıca, obezite, yüksek tansiyon ve astım gibi kronik hastalıklar da bu kapsamda değerlendirilecek.

Yeni talimatla birlikte, yetkililer artık vize başvurusunda bulunan kişilerin yaşamlarının geri kalanında kendi ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacaklarını sorgulayacaklar. Bu, başvuru sürecini daha karmaşık bir hale getirecek ve başvuranların durumlarını daha detaylı bir şekilde değerlendirmeyi gerektirecek.