Telefonunuz Sizi Gizlice 'Yaşlandırıyor': Gençlerde de Sıkça Görülen O Vaka Açıklandı
Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline geldi, ancak sürekli ekrana bakmak boyun bölgesinde erken kırışıklık ve sarkmalara yol açıyor. Dermatologlar, “tech neck” olarak adlandırdıkları bu sorunun artık sadece orta yaşlılarda değil, gençlerde de giderek yaygınlaştığını belirtiyor.
Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi.
Boyun cildi vücuttaki diğer bölgelerden daha ince ve hassas olduğu için kırışıklık ve çizgilere daha yatkın.
Tech Neck’i Önlemek Mümkün mü?
