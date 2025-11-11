Telefonunuz Sizi Gizlice 'Yaşlandırıyor': Gençlerde de Sıkça Görülen O Vaka Açıklandı

Umut kaybolmuş değil. Dr. He, ekranı göz hizasına getirmenin boynunuzu koruyacağını ve kas gerginliğini azaltacağını belirtiyor. Skincare da önemli: nazik bir temizleyici, nemlendirici ve güneş kremi şart. Retinoid, peptit, hyaluronik asit ve C ile E vitamini gibi antioksidanlar da yardımcı olabilir.

Dr. Beer, boyunda güneş kremi kullanımının cilt yaşlanmasını önlemede kritik olduğunu vurguluyor. SPF 30 ve üzeri tercih edilmeli, ayrıca egzama gibi cilt sorunları varsa tedavi edilmeli.