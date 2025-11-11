onedio
Telefonunuz Sizi Gizlice 'Yaşlandırıyor': Gençlerde de Sıkça Görülen O Vaka Açıklandı

Telefonunuz Sizi Gizlice 'Yaşlandırıyor': Gençlerde de Sıkça Görülen O Vaka Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 13:28

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline geldi, ancak sürekli ekrana bakmak boyun bölgesinde erken kırışıklık ve sarkmalara yol açıyor. Dermatologlar, “tech neck” olarak adlandırdıkları bu sorunun artık sadece orta yaşlılarda değil, gençlerde de giderek yaygınlaştığını belirtiyor.

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi.

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi.

Günde ortalama 5 saat ekran karşısında vakit geçiren Amerikalılar gibi biz de sürekli telefon, tablet ve bilgisayarlara bakıyoruz. Dermatologlar, boyun bölgesinde erken kırışıklık ve sarkmalara yol açan bu duruma “tech neck” yani teknoloji boynu diyor.

Boyun cildi vücuttaki diğer bölgelerden daha ince ve hassas olduğu için kırışıklık ve çizgilere daha yatkın.

Boyun cildi vücuttaki diğer bölgelerden daha ince ve hassas olduğu için kırışıklık ve çizgilere daha yatkın.

Mount Sinai-Clinique Dermatoloji Merkezi’nden Dr. Helen He, “Boyunda gevşeme, ince çizgiler ve yatay kırışıklıklarla ilgili endişelerle gelen hasta sayısı giderek artıyor. Gençlerde de bu durum artık daha sık görülüyor” diyor.

Dr. Jacob Beer de benzer bir trend gözlemliyor. Orta yaş ve genç hastalarda boyun çizgilerinin genellikle güneş hasarı ve sürekli cihazlara bakmak için boynun öne eğilmesinden kaynaklandığını söylüyor.

Tech Neck'i Önlemek Mümkün mü?

Tech Neck’i Önlemek Mümkün mü?

Umut kaybolmuş değil. Dr. He, ekranı göz hizasına getirmenin boynunuzu koruyacağını ve kas gerginliğini azaltacağını belirtiyor. Skincare da önemli: nazik bir temizleyici, nemlendirici ve güneş kremi şart. Retinoid, peptit, hyaluronik asit ve C ile E vitamini gibi antioksidanlar da yardımcı olabilir.

Dr. Beer, boyunda güneş kremi kullanımının cilt yaşlanmasını önlemede kritik olduğunu vurguluyor. SPF 30 ve üzeri tercih edilmeli, ayrıca egzama gibi cilt sorunları varsa tedavi edilmeli.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
