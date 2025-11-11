İki Kızıyla Birlikte Karavanda Yaşayan Anne Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sosyal medyada sıkça merak edilen bu uygulama, mobilyaların taşınmasının veya değiştirilmesinin zor olması nedeniyle bir önlem niteliği taşıyor. Rachel, “Koltukları ve masa üstlerini kirlenmeye veya hasara karşı plastikle kaplıyorum. Bu, hem pratik hem de koruyucu bir yöntem” şeklinde açıklıyor.

Çocuklar için oyun alanı, karavanın sınırlı yapısı nedeniyle gündüzleri geçici olarak açılıyor; gece olunca oyuncaklar düzenli bir şekilde kutulara konuluyor. Rachel, karavan yaşamının bir ev yaşamından farklı olduğunu ve her şeyin açıkta bulundurulamayacağını ifade ediyor.