İki Kızıyla Birlikte Karavanda Yaşayan Anne Sosyal Medyada Gündem Oldu
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/372...
İngiltere’de göçebe yaşam süren bir anne, iki kızıyla birlikte karavanda geçirdiği günlük hayatını sosyal medyada paylaştı. Küçük alanı işlevsel şekilde kullanan Rachel Smith’in düzenlemeleri ve yaşam tarzı, kısa sürede gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere’de, göçebe yaşam tarzını benimseyen Rachel Smith, iki kızıyla birlikte küçük bir karavanda yaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karavandaki mobilyalar, Rachel tarafından plastik örtülerle korunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın