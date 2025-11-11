onedio
İki Kızıyla Birlikte Karavanda Yaşayan Anne Sosyal Medyada Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 12:21

İngiltere’de göçebe yaşam süren bir anne, iki kızıyla birlikte karavanda geçirdiği günlük hayatını sosyal medyada paylaştı. Küçük alanı işlevsel şekilde kullanan Rachel Smith’in düzenlemeleri ve yaşam tarzı, kısa sürede gündem oldu.

İngiltere’de, göçebe yaşam tarzını benimseyen Rachel Smith, iki kızıyla birlikte küçük bir karavanda yaşıyor.

Bu yaşam şekli, modern evlerden oldukça farklı düzenlemeler gerektiriyor. Rachel, karavandaki alanın sınırlı olduğunu ve geleneksel yatak odası bulunmadığını belirtiyor. Gece olduğunda, oturma alanları ve yemek masası yatak olarak kullanılıyor; koltukların altındaki paneller çıkarılarak minderler yerleştiriliyor. Kızları genellikle oturma bölümünde, Rachel ise yemek alanında uyuyor.

Karavandaki mobilyalar, Rachel tarafından plastik örtülerle korunuyor.

Sosyal medyada sıkça merak edilen bu uygulama, mobilyaların taşınmasının veya değiştirilmesinin zor olması nedeniyle bir önlem niteliği taşıyor. Rachel, “Koltukları ve masa üstlerini kirlenmeye veya hasara karşı plastikle kaplıyorum. Bu, hem pratik hem de koruyucu bir yöntem” şeklinde açıklıyor.

Çocuklar için oyun alanı, karavanın sınırlı yapısı nedeniyle gündüzleri geçici olarak açılıyor; gece olunca oyuncaklar düzenli bir şekilde kutulara konuluyor. Rachel, karavan yaşamının bir ev yaşamından farklı olduğunu ve her şeyin açıkta bulundurulamayacağını ifade ediyor.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
