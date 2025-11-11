Bir Kadın Camlardaki Buğu Sorunu İçin Her Sabah Yaptığı Basit Rutinini Açıkladı
Evde sürekli oluşan cam buğusu, birçok kişi için hem can sıkıcı hem de görünüş olarak rahatsız edici olabilir. Amy Lynch, bu sorunu çözmek için her sabah uyguladığı basit bir rutini paylaştı. Küçük bir cihaz ve kısa bir pencere açma alışkanlığıyla, evdeki fazla nemi uzaklaştırarak camların temiz ve buğusuz kalmasını sağlıyor. Bu yöntem, hem pratik hem de etkili bir çözüm olarak dikkat çekiyor.
Bir kadın, evindeki camlarda oluşan buğudan kurtulmak için her sabah uyguladığı basit yöntemi paylaştı.
Bunun için “window vac” (cam vakumu) kullandığını belirten Amy, “Bu cihaz sayesinde camlardaki nemi kolayca alıyorum. Hem manzarayı görebiliyorum hem de duvarlara nem sinmiyor.” dedi.
