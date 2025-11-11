onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Kadın Camlardaki Buğu Sorunu İçin Her Sabah Yaptığı Basit Rutinini Açıkladı

Bir Kadın Camlardaki Buğu Sorunu İçin Her Sabah Yaptığı Basit Rutinini Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 11:19

Evde sürekli oluşan cam buğusu, birçok kişi için hem can sıkıcı hem de görünüş olarak rahatsız edici olabilir. Amy Lynch, bu sorunu çözmek için her sabah uyguladığı basit bir rutini paylaştı. Küçük bir cihaz ve kısa bir pencere açma alışkanlığıyla, evdeki fazla nemi uzaklaştırarak camların temiz ve buğusuz kalmasını sağlıyor. Bu yöntem, hem pratik hem de etkili bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir kadın, evindeki camlarda oluşan buğudan kurtulmak için her sabah uyguladığı basit yöntemi paylaştı.

Bir kadın, evindeki camlarda oluşan buğudan kurtulmak için her sabah uyguladığı basit yöntemi paylaştı.

Camlarında sürekli buğu oluştuğunu söyleyen Lynch, artık her sabah düzenli olarak yaptığı küçük bir rutin sayesinde sorunu ortadan kaldırdığını anlattı.

Bunun için “window vac” (cam vakumu) kullandığını belirten Amy, “Bu cihaz sayesinde camlardaki nemi kolayca alıyorum. Hem manzarayı görebiliyorum hem de duvarlara nem sinmiyor.” dedi.

Bunun için “window vac” (cam vakumu) kullandığını belirten Amy, “Bu cihaz sayesinde camlardaki nemi kolayca alıyorum. Hem manzarayı görebiliyorum hem de duvarlara nem sinmiyor.” dedi.

Bununla da yetinmeyen Amy, her sabah kısa bir süreliğine pencereleri açtığını ve nem alıcı cihaz kullandığını da ekledi. Bu sayede evdeki tüm odalardan fazla nemi uzaklaştırdığını, artık buğu oluşumundan endişe duymadığını söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın