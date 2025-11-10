onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güneş'te Üç Şiddetli Patlama Meydana Geldi: Jeomanyetik Fırtına Uyarısı Yapıldı, Dünyaya Doğru Geliyor!

Güneş'te Üç Şiddetli Patlama Meydana Geldi: Jeomanyetik Fırtına Uyarısı Yapıldı, Dünyaya Doğru Geliyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.11.2025 - 23:38

Güneş’te son günlerde üç güçlü patlama kaydedildi. Uzmanlar, bu patlamalardan kaynaklanan plazma parçacıklarının Dünya’ya doğru ilerlediğini belirterek jeomanyetik fırtına uyarısı yaptı. Önümüzdeki günlerde uydu ve elektrik sistemlerinde kısa süreli kesintiler yaşanabilir, aynı zamanda kuzey ışıkları daha güney enlemlerde de gözlemlenebilir.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son günlerde Güneş’te olağanüstü aktiviteler gözlemlendi.

Son günlerde Güneş’te olağanüstü aktiviteler gözlemlendi.

Uzmanlar, bu patlamalardan kaynaklanan yüksek enerjili parçacıkların Dünya’ya ulaşabileceğini belirtiyor.

Güneş’in AR4274 adlı aktif bölgesinde iki güçlü X sınıfı patlama kaydedildi. İlk patlama 9 Kasım’da, ikincisi ise 10 Kasım sabahı gerçekleşti ve her ikisi de Dünya’ya doğru plazma parçacıkları gönderdi. Bilim insanları bu tür olaylara koronal kütle atımı (CME) adını veriyor.

9 Kasım’daki X1.7 şiddetindeki patlama, 09.30 civarında zirve yaptı ve kısa süreli R3 düzeyinde radyo kesintilerine neden oldu. Aynı zamanda, 11-12 Kasım’da Dünya’nın manyetik alanını etkilemesi beklenen bir CME’yi de tetikledi. 7 Kasım’daki başka bir CME’nin ise 10 Kasım’da gezegeni kısmen etkilemesi öngörülüyor.

Kesintiler ve Kuzey Işıkları

Kesintiler ve Kuzey Işıkları

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), bu gelişmeler üzerine 10 Kasım için G1 (hafif) ve 11-12 Kasım için G2 (orta düzey) jeomanyetik fırtına uyarısı yayımladı. Bu fırtınalar, uydu sistemleri ve elektrik şebekelerinde geçici kesintilere yol açabilir. Öte yandan, auroralar yani kuzey ışıkları daha güney enlemlerde de görülebilir.

Dünya’ya İlerleyen En Az İki CME Var

10 Kasım sabahı aynı bölgede gerçekleşen X1.2 şiddetindeki patlama da yeni bir CME oluşturdu. Şu anda Dünya’ya doğru hareket eden en az iki CME bulunuyor: İlki 7 Kasım’daki patlamadan kaynaklanıyor ve bu akşam hafif etkiler yaratabilir. İkincisi ise 9 Kasım’daki X1.7 patlamasından doğan CME olup 11-12 Kasım civarında Dünya’ya ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, 10 Kasım’daki X1.2 patlamasına bağlı olası üçüncü CME’nin de gezegene yönelmiş olabileceğini belirtiyor.

NASA’nın SOHO ve STEREO uzay araçlarından gelen görüntüler üzerinde çalışmalar devam ediyor; hız ve yön analizleri tamamlandığında tahminler güncellenecek. İlk modeller, üçüncü CME’nin de 12 Kasım civarında Dünya’ya çarpabileceğini gösteriyor.

Güneş patlamaları, Güneş’in manyetik alanında biriken enerjinin aniden boşalmasıyla ortaya çıkan güçlü radyasyon patlamalarıdır.

Bu patlamalar, yüksek hızda radyasyon ve yüklü parçacıklar fırlatır; Dünya’ya yöneldiklerinde iletişim sistemlerinde aksamalara neden olabilir.

Uzmanlar, Güneş’teki yüksek enerjili etkinliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi durumunda Dünya genelinde parlak kuzey ışıkları ve olası manyetik fırtınalar görülebileceğini söylüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın