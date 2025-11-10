Güneş'te Üç Şiddetli Patlama Meydana Geldi: Jeomanyetik Fırtına Uyarısı Yapıldı, Dünyaya Doğru Geliyor!

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), bu gelişmeler üzerine 10 Kasım için G1 (hafif) ve 11-12 Kasım için G2 (orta düzey) jeomanyetik fırtına uyarısı yayımladı. Bu fırtınalar, uydu sistemleri ve elektrik şebekelerinde geçici kesintilere yol açabilir. Öte yandan, auroralar yani kuzey ışıkları daha güney enlemlerde de görülebilir.

Dünya’ya İlerleyen En Az İki CME Var

10 Kasım sabahı aynı bölgede gerçekleşen X1.2 şiddetindeki patlama da yeni bir CME oluşturdu. Şu anda Dünya’ya doğru hareket eden en az iki CME bulunuyor: İlki 7 Kasım’daki patlamadan kaynaklanıyor ve bu akşam hafif etkiler yaratabilir. İkincisi ise 9 Kasım’daki X1.7 patlamasından doğan CME olup 11-12 Kasım civarında Dünya’ya ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, 10 Kasım’daki X1.2 patlamasına bağlı olası üçüncü CME’nin de gezegene yönelmiş olabileceğini belirtiyor.

NASA’nın SOHO ve STEREO uzay araçlarından gelen görüntüler üzerinde çalışmalar devam ediyor; hız ve yön analizleri tamamlandığında tahminler güncellenecek. İlk modeller, üçüncü CME’nin de 12 Kasım civarında Dünya’ya çarpabileceğini gösteriyor.