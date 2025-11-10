onedio
Kayseri’deki İşitme Engelli Öğrencilerden Atatürk’e Anlamlı 10 Kasım Etkinliği

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.11.2025 - 19:27

Türkiye'nin dört bir yanından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, saygı ve özlemle anılıyor. Kayseri’deki 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu/Ortaokulu’nun 10 Kasım etkinliği ise özellikle dikkat çekti. Öğrenciler, kurucu babamızın aramızdan ayrılışının yıl dönümünde düzenledikleri bu anlamlı programla hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Buyurun o anları beraber izleyelim...

Bugün 10 Kasım.

Türkiye'nin dört bir yanından kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Okullar da buna yönelik etkinlikler düzenlerken Kayseri'deki 80. Yıl İşitme Engelliler Ilkokulu/Ortaokulu'nun düzenlediği 10 Kasım etkinliği de gururlandırdı.

Öğrenciler, kurucu babamızın vefatını bu şekilde andı.

