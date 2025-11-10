Yeni Şafak Aydın Ünal'ın Tepki Çeken 10 Kasım Yazısını Sitesinden Kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanlarından Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal 10 Kasım nedeniyle köşesinde bir yazı kaleme aldı. “5186 Sayılı Kanun’a da muhalefet etmeden hakiki bir Mustafa Kemal yazısı yazmak mümkün mü? Haydi deneyelim…” sözleriyle başlayan yazı kısa süre sonra yayından kaldırıldı.
Yazısına Atatürk'ü kendi perspektifinden anlatarak başlayan Ünal, Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu eleştirerek bitirdi.
Özellikle Kuzey Kore benzetmeleriyle tepki çeken yazı Yeni Şafak'ın internet sitesinden kaldırıldı.
