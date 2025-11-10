onedio
Yeni Şafak Aydın Ünal'ın Tepki Çeken 10 Kasım Yazısını Sitesinden Kaldırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.11.2025 - 12:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başdanışmanlarından Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal 10 Kasım nedeniyle köşesinde bir yazı kaleme aldı. “5186 Sayılı Kanun’a da muhalefet etmeden hakiki bir Mustafa Kemal yazısı yazmak mümkün mü? Haydi deneyelim…” sözleriyle başlayan yazı kısa süre sonra yayından kaldırıldı.

Yazısına Atatürk'ü kendi perspektifinden anlatarak başlayan Ünal, Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu eleştirerek bitirdi.

Yazının bir kısmı şöyle;

'Peki nasıl oluyor da 1920’lerin moda atmosferi içinde üretilen bir kült lider bugün bile kutuplaşmaların ve çatışmaların odağında yer alabiliyor? Lincoln, Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, Mao, Humeyni, Pinochet ve daha nicesi tarihteki haklı yerlerini alıp veya unutulup toplumların gündelik hayatından çıkarken nasıl oluyor da Türkiye’nin her köşesinde bir Mustafa Kemal heykeli olabiliyor, 4 bine yakın sokak ve caddeye “Atatürk” ismi verilebiliyor, bir o kadar okul, köprü, tesis “Atatürk”, “Gazi”, “Mustafa Kemal” ismini taşıyor, Mustafa Kemal nasıl oluyor da makbul, standart, statüko yanlısı olmanın turnusolü olarak kimi zaman da tapınma derecesinde hâlâ kabul görebiliyor? Anaokulundan başlayarak üniversite mezuniyetine kadar genç nesillere Kuzey Kore’de bile örneği olmayan bir doktrin ve kült lider algısı neden enjekte ediliyor? Dışardan bakanları hayrete düşürecek, istihza ile gülümsetecek ama içerdekilerin farkına bile varamadığı, sorgulamadığı, sorgulayamadığı bu tutuculuğun ve şizofrenik halin altında tam olarak ne yatıyor?'

Neresinden bakarsanız bakın, halimiz sağlıklı bir toplum görüntüsü arz etmiyor. Kült liderlik döneminin kapandığını, dünyada örneğinin kalmadığını fark etmedikçe, tarihi şahsiyetleri yasalarla korumaktan vaz geçip özgürce konuşma imkanlarını oluşturmadıkça, tarihi şahsiyetleri tarihteki yerlerine teslim etmedikçe tartışmalar sona ermeyecek, kutuplaşma bitmeyecek, sağlıklı bir toplum görüntüsü ortaya çıkmayacak.

Özellikle Kuzey Kore benzetmeleriyle tepki çeken yazı Yeni Şafak'ın internet sitesinden kaldırıldı.

