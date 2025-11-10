onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Atatürk'e Yönelik Hakaretamiz İfadelere Karşıyız”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2025 - 12:09 Son Güncelleme: 10.11.2025 - 12:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli ve manevi değerlerin en kıymetli hazine olduğunu dile getirip 'Atatürk'e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Erdoğan, Gazi Mustafa Atatürk'e yönelik hakaretamiz ifadeleri kınayarak “Atatürk maskesiyle düşmanlık edenlere karşıyız. İstiklal harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz aynı şekilde karşıyız.” dedi.

Erdoğan, milli günlerde yaşanan tartışmaların maksatlı olduğunu da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

“Atatürk'ün vefatının 87. sene-i devriyesinde bir kez daha saygıyla anıyorum. 102 yıldır ülkemizin gelişmesi için ter döken herkese teşekkür ediyorum. Devletimin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, bağımsız, modern ve yeni Türkiye'nin temellerini atmıştır. Gazi yeni devletimizin birçok alandaki dönüşümüne de liderlik etmiştir.

Milli günlerimizle ilgili yıkıcı tartışmaların gündeme taşınmak istediğini görüyoruz. Şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar tezat içinde görünmekle birlikte aynı amaca hizmet ediyorlar. Atatürk maskesiyle düşmanlık edenlere karşıyız. İstiklal harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz aynı şekilde karşıyız. Bu milletin en büyük gücü birliğidir. Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz.

Atatürk Evi kapılarını ziyaretçilere aştı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile TİKA'mızı tebrik ediyorum. 

Bizden hazzetmeyen uluslararası basın organları bile Türkiye'nin küresel satranç oyunundaki başarılı hamlelerini kabullenmeye başladı. Halihazırda dünyanın 17'nci, Avrupa'nın yedinci büyük ekonomisiyiz. Kişi başına düşen milli gelirimizi 2024 yılında 15 bin 325 dolar seviyesine taşıdık.

Türkiye, yılda 7 milyar dolar savunma ihracatı yapıyor. Şimdi toplu iğne değil top yapuyoruz. Her alanda dünya ile rekabet edebilir hale geldik. Tanklarımız, toplarımızla dünyaya rekabet fişeği attık. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Türkiye'yi, kardeşliğimizi büyüttük. 

Cumhuriyet'e hizmet nasıl olur 23 senede defalarca ortaya koyduk.”

