Atatürk'ü Derin Bir Özlemle Andılar: Ünlü İsimlerin 10 Kasım Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.11.2025 - 10:15

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi sosyal medyada da 10 Kasım duygusu paylaşıldı. Ünlü isimler Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anan mesajlarını takipçileriyle buluşturdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim 🖤🇹🇷

Her yıl 10 Kasım geldiğinde ülkede zaman sanki bir anlığına duruyor. Siren sesleri çalıyor, herkes aynı anda başını öne eğiyor

O an yalnızca bir lideri değil; bir fikri, bir mücadeleyi, bir “iyi ki vardı”yı anıyoruz.

Atatürk’ün bıraktığı mirasın hala günlük hayatımızda yankı bulduğunu görmek, bu günü her seferinde biraz daha anlamlı kılıyor. Çünkü onun çizdiği yol, hala birçok kalpte yön buluyor.

Bugün de pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından Atamıza olan saygı ve özlemlerini paylaştı. Kimi duygusal bir siyah-beyaz kareyle, kimi de sadece birkaç sade kelimeyle: “Saygı ve minnetle.”

Bu anlamlı paylaşımlardan bazılarını bir araya getirdik. Çünkü 86 yıl geçse de his hep aynı:

Seni saygı, minnet ve özlemle anıyoruz Atam.

Tarkan

Mustafa Sandal

Fazıl Say

Ezgi Mola

Demet Özdemir

Kubilay Aka

Tolga Çevik

Hülya Avşar

Kenan Doğulu

Hafsanur Sancaktutan

Aras Bulut İynemli

İbrahim Selim

Nurgül Yeşilçay

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
