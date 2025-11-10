Atatürk'ü Derin Bir Özlemle Andılar: Ünlü İsimlerin 10 Kasım Paylaşımları

O an yalnızca bir lideri değil; bir fikri, bir mücadeleyi, bir “iyi ki vardı”yı anıyoruz.

Atatürk’ün bıraktığı mirasın hala günlük hayatımızda yankı bulduğunu görmek, bu günü her seferinde biraz daha anlamlı kılıyor. Çünkü onun çizdiği yol, hala birçok kalpte yön buluyor.

Bugün de pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından Atamıza olan saygı ve özlemlerini paylaştı. Kimi duygusal bir siyah-beyaz kareyle, kimi de sadece birkaç sade kelimeyle: “Saygı ve minnetle.”

Bu anlamlı paylaşımlardan bazılarını bir araya getirdik. Çünkü 86 yıl geçse de his hep aynı:

Seni saygı, minnet ve özlemle anıyoruz Atam.