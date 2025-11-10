onedio
Suya Götürüp Susuz Getiriyorlar: Profesyonelce Yalan Söyleyen Burçlar

Metehan Bozkurt
10.11.2025 - 22:45

Bazı burçlar vardır ki, gerçeği öyle ustalıkla evirip çevirirler ki, söyledikleri yalan değil de incelikle seçilmiş bir diplomasi örneği gibi görünür. Kimi soğukkanlılığıyla, kimi zekâsıyla, kimi de duygusal sezgileriyle inandırıcılığın kitabını yazar. İşte profesyonelce yalan söyleyen 5 burç...

Akrep ve Yükselen Akrep Burcu

Akrep, zodyağın stratejisti. Duygularını kolay kolay belli etmeyen bu burç, yalan söylediğinde de tıpkı bir satranç oyuncusu gibi birkaç hamle sonrasını hesaplar. Gerektiğinde sessiz kalarak manipülasyon yapabilir, bazen ise sadece bilginin bir kısmını paylaşarak istediği algıyı oluşturur. Onu fark etmek zordur; çünkü yüz ifadesi sabit, sesi dengeli, tepkisi ölçülüdür. Akrep yalanı çıkar için değil, genellikle duygusal kontrolü elinde tutmak için söyler. Bu yüzden fark edildiğinde bile, söylediği yalan çoğu kişiye “mantıklı” gelir.

İkizler ve Yükselen İkizler Burcu

İkizler burcunun zekâsı ve iletişim becerisi onu kelimelerin ustası yapar. Hikâyeyi anında uydurabilir, cümleleri öyle ustalıkla kurar ki karşısındakinin şüphelenmesi bile zaman alır. Ancak bu burcun yalanı genelde savunma amaçlıdır; sıkıştığında, huzursuz hissettiğinde veya eğlenceli bir hikâye yaratmak istediğinde başvurur. En büyük ipucu, sürekli değişen ayrıntılardır. Bir gün “o gün hava sıcaktı” der, ertesi gün “soğuktu” diyebilir. Yani yakalanmak istiyorsanız, sabırlı olun ve onun kendi sözleriyle çelişmesini bekleyin.

Oğlak ve Yükselen Oğlak Burcu

Oğlak genelde dürüsttür; ama iş söz konusu olduğunda profesyonelce yalan söyleme potansiyeli yüksektir. Bu burç, hedefini korumak ve itibarı zedelememek için gerekirse gerçeği diplomatik biçimde evirip çevirir. Yalanı, etik bir strateji gibi görür; çünkü onun için sonuç, sürecin önündedir. Soğukkanlılığı sayesinde de kimse kolay kolay fark etmez. Ancak dikkatli biriyseniz, tonlamasındaki aşırı resmiyet ve cümlelerin fazla hesaplı oluşu sizi şüphelendirebilir.

Terazi ve Yükselen Terazi Burcu

Terazi doğası gereği kimseyi kırmak istemez. Bu yüzden “beyaz yalan” kavramını en çok kullanan burçlardan biridir. Gerçekleri gizlerken bile zarif davranır, kelimeleri özenle seçer. Profesyonelce yalan söyleme becerisi, diplomatik doğasından gelir. Sosyal ortamlarda gerilimi azaltmak için bazen doğruyu saklar, bazen de herkesi mutlu edecek versiyonunu anlatır. Fark edilmesi zor olsa da, Terazi’nin yalanı genelde duygusal dengeyi korumaya yöneliktir, kötü niyetli değildir.

Balık ve Yükselen Balık Burcu

Balık, duygusal zekâsı sayesinde yalanı bir kurgu gibi anlatabilir. Empati gücü o kadar yüksektir ki, karşısındaki kişiye duymak istediği şeyi sezgisel olarak bilir ve o yönde konuşur. Bu da onu ikna edici yapar. Ancak Balık’ın yalanı genelde savunma mekanizmasıdır; kendini veya sevdiği birini koruma refleksiyle hareket eder. Gerçeği saklarken duygusal görünür, bu da yalanını “inandırıcı” kılar. Yine de iç dünyasında büyük bir suçluluk hisseder.

