Suya Götürüp Susuz Getiriyorlar: Profesyonelce Yalan Söyleyen Burçlar

Balık, duygusal zekâsı sayesinde yalanı bir kurgu gibi anlatabilir. Empati gücü o kadar yüksektir ki, karşısındaki kişiye duymak istediği şeyi sezgisel olarak bilir ve o yönde konuşur. Bu da onu ikna edici yapar. Ancak Balık’ın yalanı genelde savunma mekanizmasıdır; kendini veya sevdiği birini koruma refleksiyle hareket eder. Gerçeği saklarken duygusal görünür, bu da yalanını “inandırıcı” kılar. Yine de iç dünyasında büyük bir suçluluk hisseder.