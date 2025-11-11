Dünyada Sadece Dört Tane Var: Patek Philippe’in Efsane Modeli Rekor Fiyata Satıldı

Saat tutkunlarının gözdesi Patek Philippe, bir kez daha açık artırma rekoru kırdı. Dünyada sadece dört adet üretilen çelik kasalı Ref. 1518 modeli, Cenevre’de düzenlenen müzayedede tam 14,2 milyon İsviçre frangına (yaklaşık 744 milyon TL) alıcı buldu. Bu satışla birlikte, efsanevi model hem koleksiyoncuların hem de saat tarihinin en değerli parçalarından biri olarak yeniden gündeme oturdu.