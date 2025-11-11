onedio
Dünyada Sadece Dört Tane Var: Patek Philippe’in Efsane Modeli Rekor Fiyata Satıldı

Dünyada Sadece Dört Tane Var: Patek Philippe'in Efsane Modeli Rekor Fiyata Satıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 10:06

Saat tutkunlarının gözdesi Patek Philippe, bir kez daha açık artırma rekoru kırdı. Dünyada sadece dört adet üretilen çelik kasalı Ref. 1518 modeli, Cenevre’de düzenlenen müzayedede tam 14,2 milyon İsviçre frangına (yaklaşık 744 milyon TL) alıcı buldu. Bu satışla birlikte, efsanevi model hem koleksiyoncuların hem de saat tarihinin en değerli parçalarından biri olarak yeniden gündeme oturdu.

Dünyada yalnızca dört tane bulunan bir saat, yeniden açık artırmaya çıkınca koleksiyon dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Cenevre’de gerçekleştirilen müzayedede Patek Philippe’in efsanevi modeli Perpetual Calendar Chronograph Ref. 1518, 14,2 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 744 milyon TL) karşılığında yeni sahibine kavuştu.

1943 yılında üretilen çelik kasalı bu özel model, Patek Philippe’in klasik altın serilerinden farklı olarak markanın tarihindeki en sıra dışı tasarımlar arasında yer alıyor. Neden çelik kasayla üretildiği ise hâlâ gizemini koruyor. İşte tam da bu belirsizlik, saatin değerini koleksiyoncular gözünde katlıyor.

Phillips müzayede evi, yalnızca dokuz buçuk dakika süren satışta beş koleksiyonerin kıyasıya yarıştığını belirtti.

Ref. 1518, seri üretimdeki ilk sürekli takvimli kronograf olma özelliğiyle saatçilik tarihine damga vurmuş bir model. Müzayede sonunda toplam satış tutarı 66,8 milyon İsviçre frangına (yaklaşık 3,5 milyar TL) ulaştı ve bu rakamla saat dünyasında yeni bir rekor kırıldı.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
