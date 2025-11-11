Dünyada Sadece Dört Tane Var: Patek Philippe’in Efsane Modeli Rekor Fiyata Satıldı
Saat tutkunlarının gözdesi Patek Philippe, bir kez daha açık artırma rekoru kırdı. Dünyada sadece dört adet üretilen çelik kasalı Ref. 1518 modeli, Cenevre’de düzenlenen müzayedede tam 14,2 milyon İsviçre frangına (yaklaşık 744 milyon TL) alıcı buldu. Bu satışla birlikte, efsanevi model hem koleksiyoncuların hem de saat tarihinin en değerli parçalarından biri olarak yeniden gündeme oturdu.
Dünyada yalnızca dört tane bulunan bir saat, yeniden açık artırmaya çıkınca koleksiyon dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Phillips müzayede evi, yalnızca dokuz buçuk dakika süren satışta beş koleksiyonerin kıyasıya yarıştığını belirtti.
