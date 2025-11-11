onedio
Norveç'te 13. Yüzyıldan Fok Derili En Eski Kitap Bulundu

Norveç’te 13. Yüzyıldan Fok Derili En Eski Kitap Bulundu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 11:36

Norveç’te yapılan incelemeler, 13. yüzyıldan kalma ve kapağı tüylü fok derisiyle kaplı bir Hıristiyan ilahi kitabının günümüze ulaşan en eski eserlerden biri olabileceğini ortaya çıkardı. Küçük boyutlu bu kodeks, sekiz litürjik ilahi içeriyor ve bir zamanlar muhtemelen bir kilise veya manastırda kullanılmış. Üzerindeki tüylü kapak ve basit, yerel malzemelerle yapılmış cilt, Orta Çağ Norveç’inde kitap yapımının ilginç bir örneğini sunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Norveç Ulusal Kütüphanesi’nde incelenen, üstü tüylü fok derisiyle kaplı 13. yüzyıl Hıristiyan ilahi kitabı, ülkede günümüze ulaşan en eski kitap olabilir.

Norveç Ulusal Kütüphanesi’nde incelenen, üstü tüylü fok derisiyle kaplı 13. yüzyıl Hıristiyan ilahi kitabı, ülkede günümüze ulaşan en eski kitap olabilir.

“Hagenes kodeksi” adıyla bilinen eser, iki çift parşömen yapraktan oluşuyor ve içeriğinde sekiz Orta Çağ litürjik ilahi yer alıyor.

Kitabın kapağı hala tüy izlerini taşıyor! Parşömen ise dana derisinden.

Kitabın kapağı hala tüy izlerini taşıyor! Parşömen ise dana derisinden.

Norveçli bir zanaatkâr tarafından yerel malzemelerle yapıldığı tahmin edilen kodeks, bir kilise ya da manastır için hazırlanmış olabilir. Kayışının ren geyiği derisinden olduğu düşünülüyor.

Orta Çağ Latince profesörü Åslaug Ommundsen, kitabın rahiplerin kilisede kullanabileceği türden, son derece otantik bir eser olduğunu belirtiyor.

Orta Çağ Latince profesörü Åslaug Ommundsen, kitabın rahiplerin kilisede kullanabileceği türden, son derece otantik bir eser olduğunu belirtiyor.

Üstündeki tüylü fok derisi cilt, Orta Çağ Norveç’inde benzersiz sayılıyor.

Norveç Ulusal Kütüphanesi, kitap cildinin kökenini araştırmak ve kesin yapım tarihini belirlemek için ek analizler planlıyor. Eğer yerel olarak yapılmışsa, Hagenes kodeksi bilinen tek Orta Çağ Norveç kitabı olarak tarihe geçecek.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
