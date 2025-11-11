Norveç’te 13. Yüzyıldan Fok Derili En Eski Kitap Bulundu

Norveç’te yapılan incelemeler, 13. yüzyıldan kalma ve kapağı tüylü fok derisiyle kaplı bir Hıristiyan ilahi kitabının günümüze ulaşan en eski eserlerden biri olabileceğini ortaya çıkardı. Küçük boyutlu bu kodeks, sekiz litürjik ilahi içeriyor ve bir zamanlar muhtemelen bir kilise veya manastırda kullanılmış. Üzerindeki tüylü kapak ve basit, yerel malzemelerle yapılmış cilt, Orta Çağ Norveç’inde kitap yapımının ilginç bir örneğini sunuyor.