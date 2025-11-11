Norveç’te 13. Yüzyıldan Fok Derili En Eski Kitap Bulundu
Norveç’te yapılan incelemeler, 13. yüzyıldan kalma ve kapağı tüylü fok derisiyle kaplı bir Hıristiyan ilahi kitabının günümüze ulaşan en eski eserlerden biri olabileceğini ortaya çıkardı. Küçük boyutlu bu kodeks, sekiz litürjik ilahi içeriyor ve bir zamanlar muhtemelen bir kilise veya manastırda kullanılmış. Üzerindeki tüylü kapak ve basit, yerel malzemelerle yapılmış cilt, Orta Çağ Norveç’inde kitap yapımının ilginç bir örneğini sunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Norveç Ulusal Kütüphanesi’nde incelenen, üstü tüylü fok derisiyle kaplı 13. yüzyıl Hıristiyan ilahi kitabı, ülkede günümüze ulaşan en eski kitap olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kitabın kapağı hala tüy izlerini taşıyor! Parşömen ise dana derisinden.
Orta Çağ Latince profesörü Åslaug Ommundsen, kitabın rahiplerin kilisede kullanabileceği türden, son derece otantik bir eser olduğunu belirtiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın