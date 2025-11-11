onedio
Jüpiter Retrosu'nda Aşkı Bulacak 5 Burç: Kalpler Yeniden Açılıyor!

Gökçe Cici
11.11.2025 - 12:43

Kasım ortasında Jüpiter’in Yengeç burcundaki retrosu başlıyor ve evrenin aşk enerjisi yavaş yavaş değişiyor. Bu dönem, yeni bir ilişkiye atılmak kadar mevcut bağları derinleştirme şansı da veriyor. 11 Kasım’da başlayan retro, 10 Mart 2026’ya kadar sürecek ve özellikle duygusal farkındalığı yüksek olan burçlara büyük içsel dönüşümler getirecek. Eski tartışmalar, yanlış anlaşılmalar ve bitmeyen duygular gündeme gelebilir.

Ancak bu sefer fark farklı! Bazı burçlar için geçmiş değil, 'gerçek aşk' geri dönüyor. 

Oğlak

Oğlak burçları için Jüpiter retrosu, duygusal olgunlukla aşkın el ele gittiği bir dönemi başlatıyor. Bu süreçte ilişkilerini yeniden değerlendirecek, gerçekten ne istediklerini daha net görecekler. Jüpiter’in şans enerjisi sayesinde uzun süredir akıllarını kurcalayan bir ilişki yeniden canlanabilir.

Oğlaklar genelde duygularını açık etmez ama bu retro, kalplerini yumuşatacak. Evren onlara “artık sevdiğini göstermekten korkma” diyor. Bu dönem doğru iletişim kurmayı öğrenen Oğlaklar, aşkı sadece hissetmekle kalmayacak, yaşamaya da başlayacak.

Kova

Kovalar için bu retro, geçmişi affetme ve yeniye yer açma zamanı. Özellikle eski kırgınlıklar, konuşulmamış konular yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu sefer amaç hesaplaşmak değil, içsel bir barışa varmak olacak.

Kovalar duygularını mantıkla bastırsa da bu dönem iç seslerini dinlemeleri gerekecek. Eğer kalplerini korumak için duvar ördülerse, Jüpiter o duvarları yavaşça yıkacak. Sonuçta bu süreç, Kova için 'kendini bıraktığında sevgi zaten seni bulur' dönemine dönüşecek.

İkizler

İkizler burçları bu dönemde geçmiş ilişkilerini farklı bir gözle değerlendirecek. Özellikle 2023–2024 civarında yaşadıkları bir ilişki veya kararsızlık konusu yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez aynı hatayı tekrarlamayacaklar.

İkizler için Jüpiter retrosu, 'bu sefer gerçekten ne istiyorum?' sorusuna cevap bulma zamanı. İletişim gezegeni Merkür’ün etkisiyle, duygularını ifade etme biçimleri değişecek. Bu sayede hem yeni bağlar kurabilir hem eski aşkı doğru bir şekilde yeniden başlatabilirler.

Yengeç

Yengeç burçları için bu retro dönemi tam anlamıyla kalp iyileşmesi zamanı. Jüpiter kendi burçlarında geri giderken, iç dünyalarına bir ışık tutacak. Eski yaralar, geçmiş kırgınlıklar yavaş yavaş şifalanacak.

Bu süreçte duygularını bastırmak yerine kabullenmeyi öğrenen Yengeçler, gerçekten hak ettikleri sevgiyi çekmeye başlayacak. Eğer geçmişte biriyle bağları kopmadıysa, bu retro onları yeniden bir araya getirebilir.

Boğa

Boğa burçları için Jüpiter retrosu, ilişkilerde bakış açısını tamamen değiştirecek. Uzun süredir kafalarında dönüp duran 'olur mu, olmaz mı?' sorularının cevabı netleşecek. Bu dönemde eski bir partnerle barışma ya da mevcut ilişkide duygusal dengeyi yeniden kurma ihtimalleri yüksek.

Boğalar için bu retro, kalplerini yeniden açma süreci. Gururu bir kenara bırakıp içlerinden geçenleri dürüstçe paylaştıklarında, her şey çok daha kolay akacak. Jüpiter bu sefer Boğa’ya 'sevmenin güçsüzlük değil, cesaret' olduğunu hatırlatıyor.

