Jüpiter Retrosu'nda Aşkı Bulacak 5 Burç: Kalpler Yeniden Açılıyor!

Kasım ortasında Jüpiter’in Yengeç burcundaki retrosu başlıyor ve evrenin aşk enerjisi yavaş yavaş değişiyor. Bu dönem, yeni bir ilişkiye atılmak kadar mevcut bağları derinleştirme şansı da veriyor. 11 Kasım’da başlayan retro, 10 Mart 2026’ya kadar sürecek ve özellikle duygusal farkındalığı yüksek olan burçlara büyük içsel dönüşümler getirecek. Eski tartışmalar, yanlış anlaşılmalar ve bitmeyen duygular gündeme gelebilir.

Ancak bu sefer fark farklı! Bazı burçlar için geçmiş değil, 'gerçek aşk' geri dönüyor.

