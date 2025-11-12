Tarım Bakanlığı İfşa Etti: Sucukta Kalp, Çayda Boya, Zeytinyağında Tohum Kullanan Markalar
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit-tağşiş listesini paylaştı. Pek çok kentte 'güvenilir' olarak bilinen markalar halkın sağlığıyla nasıl oynadıklarını gözler önüne serdi. Bakanlığın kasım ayı taklit-tağşiş listesine göre en çok hile sucuk ve zeytinyağında yapıldı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesi.
Hile yapılan gıdalar belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesini ifşa etti.
Gıdada taklit-tağşiş listesi. Hile yapan gıdalar ve ürünler şöyle listelendi👇🏻
Zeytinyağında tohum yağı bulundu.
Aydın, Afyonkarahisar, İzmir...
Sucukta kalp eti, baş eti...
