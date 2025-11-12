onedio
Tarım Bakanlığı İfşa Etti: Sucukta Kalp, Çayda Boya, Zeytinyağında Tohum Kullanan Markalar

Tarım Bakanlığı İfşa Etti: Sucukta Kalp, Çayda Boya, Zeytinyağında Tohum Kullanan Markalar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.11.2025 - 11:59

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit-tağşiş listesini paylaştı. Pek çok kentte 'güvenilir' olarak bilinen markalar halkın sağlığıyla nasıl oynadıklarını gözler önüne serdi. Bakanlığın kasım ayı taklit-tağşiş listesine göre en çok hile sucuk ve zeytinyağında yapıldı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesi.

Hile yapılan gıdalar belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesini ifşa etti.

Hile yapılan gıdalar belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesini ifşa etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit-tağşiş yapan markaları ifşa etti. Bakanlığın listesinde pek çok kentten pek çok marka yer aldı. En çok hile yapılan gıda sucuk ve çay oldu. Sucukta sıklıkla kalp etine rastlanırken çayda boya tespit edildi.

Gıdada taklit-tağşiş listesi. Hile yapan gıdalar ve ürünler şöyle listelendi👇🏻

Gıdada taklit-tağşiş listesi. Hile yapan gıdalar ve ürünler şöyle listelendi👇🏻

Gıdada hilenin yaptığı kentler: Afyonkarahisar, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul oldu. 

Isıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti, kalp tespit edildi. 

Siyah çayda ise gıda boyası tespit edildi.

Zeytinyağında tohum yağı bulundu.

Zeytinyağında tohum yağı bulundu.

Gıdada hile yapılan kentler: Tekirdağ, Konya, Aydın.

Naturel sızma zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması tespit edildi.

Aydın, Afyonkarahisar, İzmir...

Aydın, Afyonkarahisar, İzmir...

Gıdada hile yapılan kentler Aydın, Bursa, İzmir, Afyonkarahisar oldu. 

Zeytinyağında tohum yağı, piliç sucukta kanatlı eti tespit edildi.

Sucukta kalp eti, baş eti...

Sucukta kalp eti, baş eti...

Gıdada hile yapılan kentler: Afyonkarahisar, Ankara, Konya, İzmir.

Sucukta kanatlı eti, baş eti, kalp tespit edildi. Etliekmek iç harcında ise kanatlı eti bulundu.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
