article/comments
article/share
Hava ve İdrardan Oluşan ‘Protein Tozu' Geliyor: Deneyler Başladı, Yakında Kullanılacak!

Hava ve İdrardan Oluşan ‘Protein Tozu' Geliyor: Deneyler Başladı, Yakında Kullanılacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2025 - 07:17

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), astronotların beslenmesinde kullanılabilecek, 'hava ve idrardan' üretilen protein tozu üzerine pilot program başlattı.

ESA'dan yapılan açıklamaya göre, yalnızca mikroorganizma, hava ve elektrik kullanılarak üretilebilen "Solein" adlı protein tozunun kullanılabilirliğini test etmeyi amaçlayan "HOBI-WAN" adlı bir pilot program başlatıldı.

ESA'dan yapılan açıklamaya göre, yalnızca mikroorganizma, hava ve elektrik kullanılarak üretilebilen "Solein" adlı protein tozunun kullanılabilirliğini test etmeyi amaçlayan "HOBI-WAN" adlı bir pilot program başlatıldı.

Buna göre, Finlandiyalı 'Solar Foods' adlı girişim tarafından geliştirilen Solein, protein sentezi için azot kaynağı olarak idrarda bulunan üre bileşiğini kullanıyor.

HOBI-WAN programının ilk aşamasında bu teknolojinin yerçekimsiz ortama taşınmadan önce Dünya'daki geliştirme süreci yürütülecek. Daha sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak deneylerle üretim sisteminin mikro yerçekimi koşullarında da çalışıp çalışmadığı gözlemlenecek.

ESA, bu tür teknolojinin uzay ortamında ilk kez deneneceğini vurgularken, Solein'in 2035 yılına kadar uzay ajansları tarafından yaygın biçimde kullanılması hedefleniyor.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
