12 Kasım Çarşamba Hava Durumu: Meteoroloji Kar Yağışı Uyarısını Artırdı: Hazır Olun, Kar Yağışı Geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre üç şehir için dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. Ayrıca İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle sağanak yağış etkili olurken, çarşamba günü için yeni uyarı geldi. Yurt genelinde bugünden itibaren yağışla birlikte sıcaklıklar kuzeybatı kesimlerden başlayarak kademeli olarak mevsim normallerine düşecek. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur da görülecek. Hafta sonu Doğu Anadolu’nun kuzeyinde de kar yağışı bekleniyor. Ülke genelinde beklenen kar yağışları bazı bölgelerde etkili olmaya başlıyor. İşte 12 Kasım Çarşamba hava durumu yorumları…
12 Kasım hava durumu nasıl?
Sıcaklıklar düşüyor, kar yağışı geliyor!
