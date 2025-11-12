onedio
12 Kasım Çarşamba Hava Durumu: Meteoroloji Kar Yağışı Uyarısını Artırdı: Hazır Olun, Kar Yağışı Geliyor!

Ali Can YAYCILI
12.11.2025 - 06:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre üç şehir için dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. Ayrıca İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle sağanak yağış etkili olurken, çarşamba günü için yeni uyarı geldi. Yurt genelinde bugünden itibaren yağışla birlikte sıcaklıklar kuzeybatı kesimlerden başlayarak kademeli olarak mevsim normallerine düşecek. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur da görülecek. Hafta sonu Doğu Anadolu’nun kuzeyinde de kar yağışı bekleniyor. Ülke genelinde beklenen kar yağışları bazı bölgelerde etkili olmaya başlıyor. İşte 12 Kasım Çarşamba hava durumu yorumları…

12 Kasım hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İskenderun körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre dün akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülen yağışların bugün akşam saatlerine kadar Zonguldak, Düzce ve Bartın'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcaklıklar düşüyor, kar yağışı geliyor!

Yurt genelinde bugünden itibaren yağışla birlikte sıcaklıklar kuzeybatı kesimlerden başlayarak kademeli olarak mevsim normallerine düşecek. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur da görülecek.

Hafta sonuna kadar Ege Bölgesi dışında kalan tüm kesimler yağışlı geçecek. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Hafta sonu Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar yağışı bekleniyor. Erzurum, Kars ve Ardahan’da hafta sonu kar yağışı beklendiği belirtilirken cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren soğuyan hava ile birlikte pazar günü kar yağışı etkisini artırarak devam edecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
