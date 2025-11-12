12 Kasım Çarşamba İstanbul Hava Durumu: İstanbul’da Bugün Hava Nasıl?

İstanbul, 12 Kasım Çarşamba günü sağanak yağışların etkisi altına girecek. Kent genelinde etkili olacak yağışlar gün boyu sürecek Vatandaşların, özellikle akşam saatlerinde oluşan trafikte dikkatli olmaları gerekiyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na kadar geniş bir alanda beklenen sağanak yağışlar, bazı semtlerde yer yer daha kuvvetli hissedilebilir. Özellikle sabah saatlerinde başlayıp gün içine yayılması beklenen yağışlar nedeniyle trafiğe çıkacak vatandaşların ve toplu taşıma kullananların dikkatli olması öneriliyor.

İstanbul’da beklenen hava sıcaklığı en yüksek 18 en düşük ise 13 olacak.