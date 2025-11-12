onedio
12 Kasım Çarşamba İstanbul Hava Durumu: İstanbul’da Bugün Hava Nasıl?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2025 - 06:34

12 Kasım Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı 5 günlük hava durumu tahmininde İstanbul’da bugün en yüksek 18, en düşük 13  derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; İstanbul’da bugün gün boyunca yağışlı hava etkili olacak.

12 Kasım İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul, 12 Kasım Çarşamba günü sağanak yağışların etkisi altına girecek. Kent genelinde etkili olacak yağışlar gün boyu sürecek Vatandaşların, özellikle akşam saatlerinde oluşan trafikte dikkatli olmaları gerekiyor. 

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na kadar geniş bir alanda beklenen sağanak yağışlar, bazı semtlerde yer yer daha kuvvetli hissedilebilir. Özellikle sabah saatlerinde başlayıp gün içine yayılması beklenen yağışlar nedeniyle trafiğe çıkacak vatandaşların ve toplu taşıma kullananların dikkatli olması öneriliyor.

İstanbul’da beklenen hava sıcaklığı en yüksek 18 en düşük ise 13 olacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
