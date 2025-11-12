onedio
Dünya Devi İflas Etti: Airbnb’in Rakibi, Marriott’un Eski Ortağı Dünyaca Ünlü Sonder Holdings İflas Etti

Ali Can YAYCILI
12.11.2025 - 14:12 Son Güncelleme: 12.11.2025 - 14:39

Bir zamanlar değeri 1 milyar doların üzerinde olan, Airbnb’nin rakibi olarak gösterilen, Amsterdam’dan Dubai’ye kadar dünya genelinde 40’dan fazla kısa süreli kiralama ve butik otel hizmeti sunan, konaklama sektörünün dev ismi Marriott’un eski ortağı Sonder, ani bir kararla iflas etti. Sonder, Marriott International’ın lisans anlaşmasını feshetmesinin ardından resmen iflas etti. Sonder Holdings'in ani bir kararla iflas başvurusunda bulunmasının ardından bu otellerde kalan yüzlerce konuk apar topar şekilde otellerinden çıkartıldı. Bazı misafirler, odalarına döndüklerinde eşyalarının plastik torbalara doldurulmuş veya koridorlara bırakılmış olduğunu gördü.

Marriott’un ortak markası Sonder, ani bir kararla iflas başvurusunda bulundu.

Küresel çapta faaliyet gösteren kısa dönemli konaklama şirketi Sonder Holdings, ani bir kararla iflas başvurusu yaptı ve operasyonlarını durdurdu. Şirketin çöküşü, Sonder ile Marriott International arasında 2024’te imzalanan lisans anlaşmasının iptal edilmesiyle tetiklendi. Marriott, geçen yıl Sonder markasını kendi Marriott Bonvoy programına dahil etmiş ve “Sonder by Marriott” adı altında 40’tan fazla şehirde apart otel tarzı konaklamalar sunmaya başlamıştı. Ancak iki şirketin rezervasyon sistemlerini entegre etmekte zorlandığı, gelirlerde “keskin bir düşüş” yaşandığı belirtildi.

Otellerde kalan yüzlerce konuk, hafta sonu yaşanan beklenmedik bir gelişmeyle kaldıkları odalardan apar topar çıkarıldı.

Boston’dan Dubai’ye kadar birçok şehirde konaklayan misafirler, pazar günü e-posta yoluyla otellerini hemen terk etmeleri gerektiğini öğrendi. Bazı misafirler, odalarına döndüklerinde eşyalarının plastik torbalara doldurulmuş veya koridorlara bırakılmış olduğunu gördü.

Bir dönem Airbnb’nin rakibi olarak gösterilen Sonder, pazartesi günü iflas başvurusu yaptı. Marriott International’ın lisans anlaşmasını feshetmesinin ardından şirket, tüm operasyonlarını aniden durdurmak zorunda kaldı.

