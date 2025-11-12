Dünya Devi İflas Etti: Airbnb’in Rakibi, Marriott’un Eski Ortağı Dünyaca Ünlü Sonder Holdings İflas Etti

Bir zamanlar değeri 1 milyar doların üzerinde olan, Airbnb’nin rakibi olarak gösterilen, Amsterdam’dan Dubai’ye kadar dünya genelinde 40’dan fazla kısa süreli kiralama ve butik otel hizmeti sunan, konaklama sektörünün dev ismi Marriott’un eski ortağı Sonder, ani bir kararla iflas etti. Sonder, Marriott International’ın lisans anlaşmasını feshetmesinin ardından resmen iflas etti. Sonder Holdings'in ani bir kararla iflas başvurusunda bulunmasının ardından bu otellerde kalan yüzlerce konuk apar topar şekilde otellerinden çıkartıldı. Bazı misafirler, odalarına döndüklerinde eşyalarının plastik torbalara doldurulmuş veya koridorlara bırakılmış olduğunu gördü.