Emlak Vergilerine Düzenleme Geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinyali Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.11.2025 - 16:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak vergileriyle ilgili konuştu. Gelen tepkilere değinen Erdoğan, vatandaşın omzuna haksız yük bindirildiğini ifade etti. Emlak vergisindeki artışın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimize sunacağız” dedi.

Emlak vergilerine düzenleme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'düzenleme' sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak vergilerine düzenleme geleceğini kaydetti. Vatandaşların emlak vergisindeki artışa yönelik tepkilerini dile getiren Erdoğan, “Emlak vergilerindeki artış meselesi ile ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor” dedi. 

Düzenleme sinyalini veren Erdoğan, “Bu artışlara sessiz kalmayacağız. İlgili arkadaşlarımız bir araya geldi, haklı talepleri karşılayacak formüller üzerinde konuştular. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimize sunacağız” diye konuştu.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
