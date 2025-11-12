Emlak Vergilerine Düzenleme Geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinyali Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak vergileriyle ilgili konuştu. Gelen tepkilere değinen Erdoğan, vatandaşın omzuna haksız yük bindirildiğini ifade etti. Emlak vergisindeki artışın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimize sunacağız” dedi.
Emlak vergilerine düzenleme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'düzenleme' sinyalini verdi.
