“Tesla ve Çinli Araçları Parçaladığımızda Şok Olduk…” Ford CEO’sundan Gündem Olan Açıklama
Ford CEO’su Jim Farley, Tesla ve Çinli rakiplerine dair dikkat çeken açıklama yaptı. Tesla ve Çinli araçları parçaladıklarında şoka girdiklerini söyleyen Farley, gördüklerinin ardından şirket stratejisinde değişiklik yapma kararı aldıklarını belirtti. Farley, “İlk Model 3 Tesla'yı parçaladığımızda ve Çinli araçları parçalamaya başladığımızda çok şaşırdım. Onları parçaladığımızda, bulduğumuz şey şok ediciydi” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rakipler rekabet edebilmek için değişiklik yapıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın