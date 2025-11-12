“Tesla ve Çinli Araçları Parçaladığımızda Şok Olduk…” Ford CEO’sundan Gündem Olan Açıklama

onedio
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.11.2025 - 16:26

Ford CEO’su Jim Farley, Tesla ve Çinli rakiplerine dair dikkat çeken açıklama yaptı. Tesla ve Çinli araçları parçaladıklarında şoka girdiklerini söyleyen Farley, gördüklerinin ardından şirket stratejisinde değişiklik yapma kararı aldıklarını belirtti. Farley, “İlk Model 3 Tesla'yı parçaladığımızda ve Çinli araçları parçalamaya başladığımızda çok şaşırdım. Onları parçaladığımızda, bulduğumuz şey şok ediciydi” dedi.

"Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk."

Bu açıklamalar Ford CEO'su Jim Farley'a ait. Farley, Ford’un stratejisinde değişiklik yapma kararının Tesla ve Çinli araçları parçaladıktan sonra verdiklerini söyledi. Bir podcastte konuşan Jim Farley, Tesla ve Çinli model araçları parçaladıklarında gördükleri karşısında şok olduklarını belirtti. Farley, “İlk Model 3 Tesla'yı parçaladığımızda ve Çinli araçları parçalamaya başladığımızda çok şaşırdım. Onları parçaladığımızda, bulduğumuz şey şok ediciydi” dedi.

Rakipler rekabet edebilmek için değişiklik yapıldı.

Farley, Ford’un rakipleriyle rekabet edebilmek için bir takım değişikliklere gittiğini söyledi. Bir örnek veren Farley, Mustang Mach-E modelinin Tesla’ya göre yaklaşık 1.6 kilometre daha uzun elektrik kablosuna sahip olduğunu belirtti. Bunun araca ağırlık kattığını söyleyen Farley, ağırlıkla birlikte bataryanın da maliyetinin arttığını dile getirdi.

