“Tesla ve Çinli Araçları Parçaladığımızda Şok Olduk…” Ford CEO’sundan Gündem Olan Açıklama

Bu açıklamalar Ford CEO'su Jim Farley'a ait. Farley, Ford’un stratejisinde değişiklik yapma kararının Tesla ve Çinli araçları parçaladıktan sonra verdiklerini söyledi. Bir podcastte konuşan Jim Farley, Tesla ve Çinli model araçları parçaladıklarında gördükleri karşısında şok olduklarını belirtti. Farley, “İlk Model 3 Tesla'yı parçaladığımızda ve Çinli araçları parçalamaya başladığımızda çok şaşırdım. Onları parçaladığımızda, bulduğumuz şey şok ediciydi” dedi.