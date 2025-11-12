Donald Trump Ahmed Şara'ya "Kaç Eşin Var" Diye Sordu
ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Beyaz Saray'da bir araya geldi. Oval ofiste yapılan Trump ile Şara arasındaki görüşmede, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığı ele alındığı öğrenildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda ABD Başkanı'nın sorusu ise olay oldu.
Trump Şara'ya "Kaç tane eşin var?" sorusunu sordu.
Trump, Şara'dan övgüyle bahsetti.
