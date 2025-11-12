onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Donald Trump Ahmed Şara'ya "Kaç Eşin Var" Diye Sordu

Donald Trump Ahmed Şara'ya "Kaç Eşin Var" Diye Sordu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.11.2025 - 15:52

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Beyaz Saray'da bir araya geldi. Oval ofiste yapılan Trump ile Şara arasındaki görüşmede, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığı ele alındığı öğrenildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda ABD Başkanı'nın sorusu ise olay oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trump Şara'ya "Kaç tane eşin var?" sorusunu sordu.

Trump, Şara'dan övgüyle bahsetti.

Trump, Şara'dan övgüyle bahsetti.

'Suriye Cumhurbaşkanı çok güçlü bir lider. Çok zor bir coğrafyadan geliyor ve güçlü bir adam. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı ile iyi anlaşıyorum. Onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü burası Orta Doğu'nun bir parçası.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın