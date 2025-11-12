Anıtkabir’de 10 Kasım Rekoru Kırıldı: 1 Milyon 219 Bin 148 Kişi Ziyaret Etti
Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım’da Anıtkabir’i toplam 1 milyon 219 bin 148 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Bu rakam, tüm zamanların 10 Kasım’da Anıtkabir’e en kalabalık ziyareti olarak tarihe geçti.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 87. ölüm yıldönümünde yurt genelinde yapılan törenlerle anılmıştı.
