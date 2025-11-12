onedio
Anıtkabir’de 10 Kasım Rekoru Kırıldı: 1 Milyon 219 Bin 148 Kişi Ziyaret Etti

İsmail Kahraman
12.11.2025 - 11:17

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım’da Anıtkabir’i toplam 1 milyon 219 bin 148 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Bu rakam, tüm zamanların 10 Kasım’da Anıtkabir’e en kalabalık ziyareti olarak tarihe geçti.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 87. ölüm yıldönümünde yurt genelinde yapılan törenlerle anılmıştı.

Vatandaşlar 10 Kasım’da Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e adeta akın etti. Milli Savunma Bakanlığı, Atatürk’ün kabrini toplam 1 milyon 219 bin 148 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Bu rakam, tüm zamanların ziyaret rekoru olarak tarihe geçti.

MSB’nin yaptığı açıklama şu şekilde;

'10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.'

