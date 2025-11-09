Her Daim İzindeyiz! Milyonları 10 Kasım'da Anıtkabir'de Toplayan Bu Görselleri Nasıl Yapacağınızı Anlattık
Bugün, bir milletin hafızasında yalnızca bir kaybı değil, bir ilhamın doğumunu anıyoruz.
10 Kasım, Atatürk’ü özlemle hatırladığımız kadar; düşüncelerinin, cesaretinin ve ileri görüşlülüğünün bugün hâlâ yolumuzu aydınlattığını bir kez daha fark ettiğimiz gün.
Bu özel günü anmak için en uzaktakileri bile Atamızın huzuruna, Anıtkabir'e getiren görselleri Gemini'da tamamen ücretsiz şekilde nasıl yapacağınızı gelin anlatalım.
Bu hepimizin gözlerini dolduran görselleri üretmek oldukça basit.
İlk adım tamamsa, aşağıda sizinle paylaştığımız prompt'u da ekleyin!
Ve artık görseliniz hazır...
