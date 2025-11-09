onedio
Her Daim İzindeyiz! Milyonları 10 Kasım'da Anıtkabir'de Toplayan Bu Görselleri Nasıl Yapacağınızı Anlattık

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
09.11.2025 - 16:41

Bugün, bir milletin hafızasında yalnızca bir kaybı değil, bir ilhamın doğumunu anıyoruz.

10 Kasım, Atatürk’ü özlemle hatırladığımız kadar; düşüncelerinin, cesaretinin ve ileri görüşlülüğünün bugün hâlâ yolumuzu aydınlattığını bir kez daha fark ettiğimiz gün.

Bu özel günü anmak için en uzaktakileri bile Atamızın huzuruna, Anıtkabir'e getiren görselleri Gemini'da tamamen ücretsiz şekilde nasıl yapacağınızı gelin anlatalım.

Bu hepimizin gözlerini dolduran görselleri üretmek oldukça basit.

gemini.google.com’a tıklayın veya Gemini uygulamasına gidin. Anıtkabir'de yer almak istediğiniz bir fotoğrafınızı ekleyin.

Fotoğrafınızı seçerken yüzünüzün net göründüğünden ve doğru açıda çekilmiş bir görsel olduğundan emin olursanız, elde edeceğiniz sonucun doğruluğu da o oranda güzelleşecektir.

İlk adım tamamsa, aşağıda sizinle paylaştığımız prompt'u da ekleyin!

Ultra gerçekçi, sinematik fotoğraf. Resimdeki kişi Anıtkabir’in önünde, kararlı ve hüzünlü bir ifade ile objektife bakıyor. Uzak arka plandaki Anıtkabir ile kişinin arasında kadın ve erkeklerden oluşan büyük bir insan kalabalığı var, hepsi aynı şekilde siyah klasik kıyafetler giymiş ve kameraya dönükler fakat netlik fotoğrafı yüklenmiş kişide. Resimdeki kişinin yüzü fotoğraftaki yüz ile benzersiz bir şekilde birebir aynı. Siyah bir klasik bir kıyafet giyiyor. Elinde kırmızı karanfil buketi var. Hava hafif yağmurlu ve kapalı. Anıtkabir’in üzerinde gökyüzünde Atatürk’ün yansıması ve ışık hüzmesi var.

Promptu da girdiyseniz, ''Araçlar'' kısmından ''Imagen ile görüntü üret'' seçeneğini seçtiğinizden emin olun ve gönderin!

Ve artık görseliniz hazır...

Bu 10 Kasım'da da, her 10 Kasım'da olduğu gibi Atatürk'ü milyonlarcamız tek yürek, aynı duygularla anıyoruz. 

Sevgiyle, minnetle ve dinmeyecek bir özlemle...

