Ultra gerçekçi, sinematik fotoğraf. Resimdeki kişi Anıtkabir’in önünde, kararlı ve hüzünlü bir ifade ile objektife bakıyor. Uzak arka plandaki Anıtkabir ile kişinin arasında kadın ve erkeklerden oluşan büyük bir insan kalabalığı var, hepsi aynı şekilde siyah klasik kıyafetler giymiş ve kameraya dönükler fakat netlik fotoğrafı yüklenmiş kişide. Resimdeki kişinin yüzü fotoğraftaki yüz ile benzersiz bir şekilde birebir aynı. Siyah bir klasik bir kıyafet giyiyor. Elinde kırmızı karanfil buketi var. Hava hafif yağmurlu ve kapalı. Anıtkabir’in üzerinde gökyüzünde Atatürk’ün yansıması ve ışık hüzmesi var.

Promptu da girdiyseniz, ''Araçlar'' kısmından ''Imagen ile görüntü üret'' seçeneğini seçtiğinizden emin olun ve gönderin!