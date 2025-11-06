Ünlü Türk Markasında Skandal: Dondurmada Dışkıdan Bulaşan Bakteri Tespit Edildi

BirGün’den İsmail Arı’ya konuşan Dr. Bülent Şık, dondurmanın satışının acilen yasaklanması gerektiğini vurguladı. Dondurmanın çok kirli koşullarda üretildiğini ve dışkı bulaştığını söyleyen Şık, “Ortada gıda mevzuatına çok aykırı ve halk sağlığı açısından tehlikeli bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Bir üründe bu kadar farklı çeşit patojen bakterinin bulunması gerçekten ürkütücü. hem ürünlerin hem işletmenin kontrol ve denetime tabi tutulması ve cezai yaptırımların uygulanması gerekir. Bu konuda Bakanlığın acilen önlem alması şarttır.”