Ünlü Türk Markasında Skandal: Dondurmada Dışkıdan Bulaşan Bakteri Tespit Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.11.2025 - 10:51

Yerli ve milli denilerek pazarlanan, kışlalar ve kamu kurumlarına satılan Alpedo Dondurma markasında skandal ortaya çıktı. Dondurmada sağlığı ölümcül düzeyde bozabilecek bakteri tespit edildi. BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre bakterinin dışkı kaynaklı bulaşma olduğu belirlendi. Öte yandan Alpedo Dondurması'nın, 6 Şubat Depremleri'nde yıkılan Ezgi Apartman davasında tutuklanan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’a ait olduğu biliniyor.

Ünlü dondurma markasının analiz sonuçlarında skandal ortaya çıktı.

Alpedo Dondurması’nın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçları ortaya çıktı. 1 Ekim tarihinde analiz edilen sade dondurmanın içinde tehlikeli bakteriler tespit edildi. Sonuçlara göre dondurmada tespit edilen bakterilerin gıda zehirlenmesi ve ile ölümcü enfeksiyonlara neden olabileceği belirlendi.

Dondurmada dışkı kaynaklı bulaşan bakteri tespit edildi. Tespit edilen maddeler tek tek sıralandı.

Dondurmada tespit edilen maddeleri Gıda Mühendisi ve Akademisyen Dr. Bülent Şık, şöyle yorumladı:

Salmonella: Gıda zehirlenmesine yol açan tehlikeli bakteri. Şiddetli ishal, ateş, kusma, karın ağrısına yol açar. Ciddi sonuç doğurabilir. 

E.coli: Dondurmada bu bakterinin bulunması dışkı kaynaklı bulaşma olduğunu gösteriyor. 

Listeria monocytogenes: Hamileler ve bebekler için çok tehlikeli. Bu bakterinin bulunduğu dondurmanın kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. 

Koliform bakterileri: Gıdanın hijyen koşullarına uygun üretilmediğini gösteren bakteridir.

Staphylococcus aureus: İnsandan insana bulaşır. Üretim sırasında personelde hijyen yetersizliğini gösteriyor.

"Satışı derhal yasaklanmalı."

BirGün’den İsmail Arı’ya konuşan Dr. Bülent Şık, dondurmanın satışının acilen yasaklanması gerektiğini vurguladı. Dondurmanın çok kirli koşullarda üretildiğini ve dışkı bulaştığını söyleyen Şık, “Ortada gıda mevzuatına çok aykırı ve halk sağlığı açısından tehlikeli bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Bir üründe bu kadar farklı çeşit patojen bakterinin bulunması gerçekten ürkütücü. hem ürünlerin hem işletmenin kontrol ve denetime tabi tutulması ve cezai yaptırımların uygulanması gerekir. Bu konuda Bakanlığın acilen önlem alması şarttır.”

Alpedo Dondurma kimin?

Firmanın 6 Şubat Depremleri’nde yıkılan ve 35 kişiye mezar olan  Ezgi Apartmanı davasında  876'şar yıla kadar hapis cezasıyla tutuklu yargılanan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’a ait olduğu biliniyor. Binanın yıkılmasına apartmanın alt katında bulunan Kervan Pastanesi’nin neden olduğu belirtiliyor.

