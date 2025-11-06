Ünlü Türk Markasında Skandal: Dondurmada Dışkıdan Bulaşan Bakteri Tespit Edildi
Yerli ve milli denilerek pazarlanan, kışlalar ve kamu kurumlarına satılan Alpedo Dondurma markasında skandal ortaya çıktı. Dondurmada sağlığı ölümcül düzeyde bozabilecek bakteri tespit edildi. BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre bakterinin dışkı kaynaklı bulaşma olduğu belirlendi. Öte yandan Alpedo Dondurması'nın, 6 Şubat Depremleri'nde yıkılan Ezgi Apartman davasında tutuklanan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’a ait olduğu biliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü dondurma markasının analiz sonuçlarında skandal ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dondurmada dışkı kaynaklı bulaşan bakteri tespit edildi. Tespit edilen maddeler tek tek sıralandı.
"Satışı derhal yasaklanmalı."
Alpedo Dondurma kimin?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın