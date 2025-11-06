Herkesin Hayalini Kurduğu Olay Ünlü Profesörün Başına Geldi: Banka Hesabına Havadan 2 Milyon TL Geldi
“Bu neden benim başıma gelmedi?” dediğinizi duyar gibiyiz… Hani hayalini kurarız ya “Bi’ gün uyandığımda hesabıma bir yerden milyonlar gelmiş olsun” diye… İşte hayalini kurduğumuz şey gerçek oldu! Üstelik ünlü profesör bu hayalin başrolü oldu… Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğretim üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara’nın hesabınaa banka tarafından yanlışlıkla 2 milyon 313 bin TL gönderildi. Ünlü profesör hatanın düzeltilmesini talep etti ve söz konusu parayı bankaya iade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkesin hayalini kurduğu olay ünlü profesörün başına geldi... Hesabına baktığında 2 milyon TL geldiğini gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Parayı bankaya iade etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bu adam profmuymuş lan ben fenomen sanıyordum aq
birkaç günlüğüne günlük vadeli mevduata koysaydın
Demek ki 2 milyon 300binlik hisse senedi yatırımlar alışlar satışlar yapılmış. Helal olsun diyelim çenemizi yormayalım. 30 liradan 8 lot aldığım hissenin 100... Devamını Gör