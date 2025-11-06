Herkesin Hayalini Kurduğu Olay Ünlü Profesörün Başına Geldi: Banka Hesabına Havadan 2 Milyon TL Geldi

Durumu fark eden ünlü profesör bankayla iletişime geçti. Müşteri hizmetlerine durumu aktaran Özkara, hatanın düzeltilmesini talep etti. Özkara'nın başvurusu üzerine banka görevlileri, hesapta gerçekleşen hatalı işlemi düzelterek 2 milyon 313 bin 962 lira 17 kuruşu geri aldı.

Özkara, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

'O para normalde sistemde bekliyor. 2 gün sonra sizin hesabınıza geçiyor. Siz direkt alış ve satış yaparsanız o bekleyen yerden satışlar gerçekleşiyor. Tahminimce satışı yapıp sonrasında alış yapmama rağmen alış yapmadığım zannedilerek, sistemde bir karmaşa yaşandı. Bir anda hesabımda normalde olması gerekenden çok daha fazla para oldu. Hesabıma 2 milyon 313 bin lira civarında bir para ekstradan geçmiş oldu.'