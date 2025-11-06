onedio
Herkesin Hayalini Kurduğu Olay Ünlü Profesörün Başına Geldi: Banka Hesabına Havadan 2 Milyon TL Geldi

Herkesin Hayalini Kurduğu Olay Ünlü Profesörün Başına Geldi: Banka Hesabına Havadan 2 Milyon TL Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.11.2025 - 13:52

“Bu neden benim başıma gelmedi?” dediğinizi duyar gibiyiz… Hani hayalini kurarız ya “Bi’ gün uyandığımda hesabıma bir yerden milyonlar gelmiş olsun” diye… İşte hayalini kurduğumuz şey gerçek oldu! Üstelik ünlü profesör bu hayalin başrolü oldu… Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğretim üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara’nın hesabınaa banka tarafından yanlışlıkla 2 milyon 313 bin TL gönderildi. Ünlü profesör hatanın düzeltilmesini talep etti ve söz konusu parayı bankaya iade etti.

Herkesin hayalini kurduğu olay ünlü profesörün başına geldi... Hesabına baktığında 2 milyon TL geldiğini gördü.

Herkesin hayalini kurduğu olay ünlü profesörün başına geldi... Hesabına baktığında 2 milyon TL geldiğini gördü.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, pek çok kişinin hayalini kurduğu bir olayı yaşadı. Yatırım hesabında hisse senedi ve fon işlemleri yapan Prof. Dr. Özkara, hesabına gelen parayla şaşkına döndü. Prof. Dr. Özkara, yatırım hesabına, kullanıcısı olduğu banka tarafından yanlışlıkla fazladan 2 milyon 313 bin 962 lira 17 kuruş aktarıldı.

Parayı bankaya iade etti.

Parayı bankaya iade etti.

Durumu fark eden ünlü profesör bankayla iletişime geçti. Müşteri hizmetlerine durumu aktaran Özkara, hatanın düzeltilmesini talep etti. Özkara'nın başvurusu üzerine banka görevlileri, hesapta gerçekleşen hatalı işlemi düzelterek 2 milyon 313 bin 962 lira 17 kuruşu geri aldı.

Özkara, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

'O para normalde sistemde bekliyor. 2 gün sonra sizin hesabınıza geçiyor. Siz direkt alış ve satış yaparsanız o bekleyen yerden satışlar gerçekleşiyor. Tahminimce satışı yapıp sonrasında alış yapmama rağmen alış yapmadığım zannedilerek, sistemde bir karmaşa yaşandı. Bir anda hesabımda normalde olması gerekenden çok daha fazla para oldu. Hesabıma 2 milyon 313 bin lira civarında bir para ekstradan geçmiş oldu.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
