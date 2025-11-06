Psikopatların Favori Rengi Belli Oldu! Renk Tercihleri Kişilik Bozukluklarını Ele Veriyor mu?
Renklerin sadece “beğeni” olmadığını, bazen zihnin nasıl çalıştığını da ele verdiğini biliyor muydunuz? Psikoloji alanında yıllardır süren bazı çalışmalar, özellikle belli kişilik bozukluklarında aynı renge tekrar tekrar yönelme olduğunu gösteriyor. Üstelik bu renk, hepimizin “sakin” diye bildiği bir ton. Gelin o renge ve altında yatan nedene birlikte bakalım...
Renk tercihleriyle ruh sağlığı arasındaki ilişki psikolojinin en merak edilen alanlarından biri. Görünüşte “masum” bir seçim olan en sevdiğin renk, aslında zihninin nasıl çalıştığıyla ilgili epey şey söylüyor.
Eski Bir Bulgudan Bugüne: 1961 Çalışması
2017 Çin Araştırması: Soğuk Tonlara Kaçış
“Mavi Huzur Değil, Kontrol Sağlıyor”
Şubat 2025 Bulgusu: Karanlık Üçlü ve Mavi
Peki “Maviyi Seviyorum” Diye Psikopat mı Oluyoruz?
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
