Psikopatların Favori Rengi Belli Oldu! Renk Tercihleri Kişilik Bozukluklarını Ele Veriyor mu?

1961’de American Journal of Psychology’de yayımlanan araştırmada psikiyatri hastalarının yüzde 40’ından fazlası “en sevdiğim renk mavi” cevabını veriyor. Bu tek başına “mavi seven herkesin psikolojik sorunu var” anlamına gelmiyor elbette, ama önemli bir veri sunuyor: Ruhsal dalgalanmalar yaşayan kişiler, sakinleştirici ve düzenleyici etkisi olan renklere daha fazla tutunuyor.

Bu bulgu yıllar sonra farklı ülkelerde yapılan çalışmalarla da destekleniyor. Yani bu sadece belli bir kültüre ya da belli bir döneme ait bir tesadüf değil.