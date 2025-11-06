onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikopatların Favori Rengi Belli Oldu! Renk Tercihleri Kişilik Bozukluklarını Ele Veriyor mu?

Psikopatların Favori Rengi Belli Oldu! Renk Tercihleri Kişilik Bozukluklarını Ele Veriyor mu?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.11.2025 - 11:56

Renklerin sadece “beğeni” olmadığını, bazen zihnin nasıl çalıştığını da ele verdiğini biliyor muydunuz? Psikoloji alanında yıllardır süren bazı çalışmalar, özellikle belli kişilik bozukluklarında aynı renge tekrar tekrar yönelme olduğunu gösteriyor. Üstelik bu renk, hepimizin “sakin” diye bildiği bir ton. Gelin o renge ve altında yatan nedene birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Renk tercihleriyle ruh sağlığı arasındaki ilişki psikolojinin en merak edilen alanlarından biri. Görünüşte “masum” bir seçim olan en sevdiğin renk, aslında zihninin nasıl çalıştığıyla ilgili epey şey söylüyor.

Renk tercihleriyle ruh sağlığı arasındaki ilişki psikolojinin en merak edilen alanlarından biri. Görünüşte “masum” bir seçim olan en sevdiğin renk, aslında zihninin nasıl çalıştığıyla ilgili epey şey söylüyor.

Son yıllarda yeniden hatırlanan bazı çalışmalar, özellikle psikopatik eğilimleri olan ya da “karanlık üçlü” (psikopati–narsisizm–makyavelizm) özellikleri taşıyan kişilerin mavi renge diğerlerinden daha fazla yöneldiğini ortaya koyuyor.

Peki mavi gibi hep “huzur, gökyüzü, deniz” çağrışımı yaptığımız bir renk, nasıl oluyor da duygusal olarak soğuk ve kontrolcü kişiliklerle de eşleşebiliyor?

Eski Bir Bulgudan Bugüne: 1961 Çalışması

Eski Bir Bulgudan Bugüne: 1961 Çalışması

1961’de American Journal of Psychology’de yayımlanan araştırmada psikiyatri hastalarının yüzde 40’ından fazlası “en sevdiğim renk mavi” cevabını veriyor. Bu tek başına “mavi seven herkesin psikolojik sorunu var” anlamına gelmiyor elbette, ama önemli bir veri sunuyor: Ruhsal dalgalanmalar yaşayan kişiler, sakinleştirici ve düzenleyici etkisi olan renklere daha fazla tutunuyor.

Bu bulgu yıllar sonra farklı ülkelerde yapılan çalışmalarla da destekleniyor. Yani bu sadece belli bir kültüre ya da belli bir döneme ait bir tesadüf değil.

2017 Çin Araştırması: Soğuk Tonlara Kaçış

2017 Çin Araştırması: Soğuk Tonlara Kaçış

2017’de Çin’de yapılan çalışma depresyon hastalarının mavi ve mor gibi soğuk tonlara yöneldiği, tedavi sonrası ise daha sıcak renklere –mesela sarıya– ilgi gösterdiğini ortaya çıkardı.

“Mavi Huzur Değil, Kontrol Sağlıyor”

“Mavi Huzur Değil, Kontrol Sağlıyor”

George Washington Üniversitesi’nden psikolog Mark Nemiroff 2019’daki çalışmasında mavinin insan zihninde “duygusal bir sığınak” yarattığını söylüyor. Ancak çok kritik bir eklemesi var:

“Mavi, psikolojik bozuklukları olan kişilerde huzur değil, kontrol hissi yaratıyor.”

Yani bu kişiler maviye bakınca “oh, rahatladım”dan çok “her şey yerli yerinde, ben de kontrol altındayım” duygusunu yaşıyor. Psikopat eğilimli bireylerin en belirgin özelliklerinden biri duyguyu değil gücü, sıcaklığı değil düzeni tercih etmeleri. Mavi de tam bu ihtiyaca hizmet ediyor.

Şubat 2025 Bulgusu: Karanlık Üçlü ve Mavi

Şubat 2025 Bulgusu: Karanlık Üçlü ve Mavi

Şubat 2025’te Journal of Personality Research’te yayımlanan makalede “Karanlık Üçlü” diye adlandırılan kişilik özelliklerine (psikopati, narsisizm, makyavelizm) sahip bireylerin dışarıdan buz gibi ve planlı göründükleri, ancak içeride yüksek kaygı ve duygusal dengesizlik taşıdıkları belirtiliyor.

Bu noktada mavi renk onlara bir duygusal fren oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki “Maviyi Seviyorum” Diye Psikopat mı Oluyoruz?

Peki “Maviyi Seviyorum” Diye Psikopat mı Oluyoruz?

Hayır. Bunun altını mutlaka çizmek lazım. Mavi, dünyada en çok sevilen renklerden biri. “Mavi favorim” demek hiçbir kişilik bozukluğunu otomatik olarak işaret etmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın