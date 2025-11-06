onedio
Herkesi Ters Köşe Yapan Araştırma: Yapay Zekanın En İyi Anladığı Dil Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.11.2025 - 09:08

Hayatımızın her alanın etkisini gösteren yapay zekayla ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak yapay zeka, ABD'nin Maryland Üniversitesi ile Microsoft'un ortak yürüttüğü araştırmaya konu oldu. Araştırmaya göre yapay zekanın en iyi anladığı dil belli oldu.

Yapay zekanın en iyi anladığı dil belli oldu.

Aklınıza ilk olarak İngilizce geldiğinde eminiz. İngilizce'den sonra belki Almanca, Fransızca, Çince de gelmiş olabilir.... Ama yapay zekanın en iyi anladığı dil bunlardan hiçbiri değil. Araştırmaya göre yapay zeka komutları yüzde 88 doğruluk oranıyla gerçekleştiriyor. Teknolojinin dilinin İngilizce olduğu düşünülüyor ancak bu araştırmanın sonuçları herkesi ters köşe yaptı.

Lehçe, yapay zekanın en iyi anladığı dil oldu.

OpenAI, Google Gemini, Meta Llama, Qwen ve DeepSeek gibi yapay zeka modellerinin test edildiği araştırmada 26 dil test edildi. Araştırmada, 'Sonuçlar hem şaşırtıcı hem de mantık dışı görünüyor. Hiçbir modelde İngilizce en iyi sonuç vermedi. Polonya dili ise açık ara lider çıktı' ifadeleri kullanıldı.

Yapay zekanın en iyi anladığı 10 dil

1- Lehçe (Polonya dili) — %88

2- Fransızca — %87

3- İtalyanca — %86

4- İspanyolca — %85

5- Rusça — %84

6- İngilizce — %83,9

7- Ukraynaca — %83,5

8- Portekizce — %82

9- Almanca — %81

10- Felemenkçe (Hollandaca) — %80

