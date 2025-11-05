16. Yüzyıldan Beri Savaşmayan, Ordusu Olmayan İzlanda'da Ordu mu Kuruluyor?

Son bin yıldır komşularıyla neredeyse hiçbir çatışmaya girmemiş olan İzlanda, şimdi tarihinde eşi görülmemiş bir güvenlik politikası değişimini gündemine alıyor.

The Times’ın haberine göre, 1869’dan bu yana ordusu bulunmayan ada ülkesi, 16. yüzyıldan beri silahlı bir çatışmanın tarafı olmadı. NATO’nun kurucu üyeleri arasında yer alsa da, ittifaka katkısı bugüne dek yalnızca üs sağlama ve sivil destekle sınırlı kaldı.

Ancak Arktik bölgesindeki buzulların erimesiyle değişen jeopolitik koşullar, dengeleri yeniden şekillendiriyor. Rusya ve Çin’e ait gemilerin kuzey rotalarında artan varlığı, Rus denizaltılarının Atlantik’in kuzeyinde daha sık görülmesi, İzlanda’da “askerileşme artık tabu olmaktan mı çıkıyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Kaynak-Oksijen