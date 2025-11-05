onedio
Verilerinizi Kullanacak: Meta, Yapay Zekası İçin Facebook, WhatsApp ve Instagram'dan Veri Toplayacak!

Dilara Bağcı Peker
05.11.2025 - 19:01

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin büyük yatırımlar yaptığı yapay zeka, kendisini bir hayli geliştirdi. Elbette yapay zekanın gelişimi için verilere ihtiyaç duyuluyordu. ChatGPT, kurduğu diyaloglar ile 'makine öğrenmesi' dediğimiz sistemiyle yeni bilgiler öğrendi ve kendisini geliştirdi. Şimdi de aynı durum, Meta AI için geçerli olacak, fakat tek bir farkla. Meta, yapay zekası için Facebook, Whatsapp ve Instagram'dan kullanıcıların verilerini kullanacak!

Meta, verilerimizi kullanıyor mu?

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformları bünyesinde bulunduran Meta, geçtiğimiz yıllarda yapay zekasını eğitmek için 'herkese açık'  Instagram ve Facebook gönderilerini kullanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda ise Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların verilerinin yapay zeka eğitimi için kullanılacağı açıklanmıştı. 

Meta Platforms, 16 Aralık'tan itibaren ise Facebook ve Instagram gibi uygulamalarında içerik ve reklamları kişiselleştirmek için verilerinizi kullanmaya başlayacak. Meta, kullanıcıların yapay zeka araçlarıyla etkileşimlerini, kullanıcıların reels ve reklamlar da dahil olmak üzere içerik ve reklam önerilerini şekillendirmek için kullanacak.

Örneğin, Meta yapay zeka ile yürüyüş hakkında konuşan bir kullanıcıya daha sonra yürüyüş grupları, veya bot reklamları gösterilebilecek.

Kullanıcı deneyiminin daha “kişisel, güvenli ve bütüncül” olması planlanıyor.

Meta, kullanıcıların vazgeçme seçeneğinin olmayacağını belirtiyor. Fakat güncellemenin yalnızca Meta AI kullananlar için geçerli olduğunu da belirtelim.

Meta'nın WhatsApp'ta konuyla ilgili açıklaması da şu şekilde: 

'Meta AI size daha alakalı cevaplar sunmak için Facebook veya Instagram gibi Hesaplar Merkezi’ne eklediğiniz tüm hesaplardan gelen bilgiler ile ilgi alanlarınız, konumunuz ve profilleriniz gibi konularla ilgili bilgileri kullanabilir. Bu bilgiler Meta'da AI’ı geliştirmek için de kullanılabilir...Meta AI, WhatsApp hesabınızı ve diğer Meta hesaplarınızı Hesaplar Merkezi’ne eklediyseniz bu hesaplar genelindeki sohbetlerde Meta AI ile paylaşmayı seçtiğiniz detayları hatırlayabilir...'

