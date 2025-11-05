Verilerinizi Kullanacak: Meta, Yapay Zekası İçin Facebook, WhatsApp ve Instagram'dan Veri Toplayacak!
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin büyük yatırımlar yaptığı yapay zeka, kendisini bir hayli geliştirdi. Elbette yapay zekanın gelişimi için verilere ihtiyaç duyuluyordu. ChatGPT, kurduğu diyaloglar ile 'makine öğrenmesi' dediğimiz sistemiyle yeni bilgiler öğrendi ve kendisini geliştirdi. Şimdi de aynı durum, Meta AI için geçerli olacak, fakat tek bir farkla. Meta, yapay zekası için Facebook, Whatsapp ve Instagram'dan kullanıcıların verilerini kullanacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meta, verilerimizi kullanıyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanıcı deneyiminin daha “kişisel, güvenli ve bütüncül” olması planlanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın