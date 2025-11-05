Verilerinizi Kullanacak: Meta, Yapay Zekası İçin Facebook, WhatsApp ve Instagram'dan Veri Toplayacak!

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformları bünyesinde bulunduran Meta, geçtiğimiz yıllarda yapay zekasını eğitmek için 'herkese açık' Instagram ve Facebook gönderilerini kullanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda ise Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların verilerinin yapay zeka eğitimi için kullanılacağı açıklanmıştı.

Meta Platforms, 16 Aralık'tan itibaren ise Facebook ve Instagram gibi uygulamalarında içerik ve reklamları kişiselleştirmek için verilerinizi kullanmaya başlayacak. Meta, kullanıcıların yapay zeka araçlarıyla etkileşimlerini, kullanıcıların reels ve reklamlar da dahil olmak üzere içerik ve reklam önerilerini şekillendirmek için kullanacak.

Örneğin, Meta yapay zeka ile yürüyüş hakkında konuşan bir kullanıcıya daha sonra yürüyüş grupları, veya bot reklamları gösterilebilecek.