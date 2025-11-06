onedio
Collins Sözlüğü 2025 Yılının Kelimesini Seçti!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 09:43

Yapay zekanın bu seneki yükselişi, inkar edilemez. Hayatımızın her alanında kullanmaya başladığımız yapay zeka, dilimize de yeni terimler kazandırdı. Nasıl ki eskiden tarımla uğraşan halkımızın dilinde daha çok tarımla ilgili kelimeler vardı, şimdilerde de yapay zekayla ilgili kelimeler dilimizde çoğaldı.

İngiltere merkezli Collins Dictionary, tüm bunlardan yola çıkarak 2025 yılının kelimesini 'vibe coding' olarak seçti.

Peki 'vibe coding' ne demek, ne anlama geliyor?

Collins Sözlüğü 2025 yılının kelimesini seçti: Vibe Coding!

İngiltere merkezli Collins’in dilbilimcileri, 24 milyar kelimelik küresel veri tabanında 'vibe coding' kelimesinin kullanımında şubat ayından itibaren hızlı bir artış olduğunu gözlemledi. 2025 yılında sıklıkla başvurduğumuz yapay zekaya ait olan bu terim, 'doğal dili bilgisayar koduna dönüştüren yenilikçi bir yazılım geliştirme yöntemi' olarak tanımlanıyor.

Vibe Coding Nedir, Ne Anlama Geliyor?

Vibe Coding, doğal dili bilgisayar koduna dönüştüren yenilikçi bir yazılım yöntemidir. Bu terim, ilk kez Tesla’nın eski yapay zeka direktörü ve OpenAI’nin kurucu mühendislerinden Andrej Karpathy tarafından kullanılmıştı.

Karpathy, bu kavramı “yapay zekânın insanlara, kodun varlığını bile unutacak kadar kolay bir şekilde uygulama geliştirme gücü vermesi” diyerek tanımlamıştı.

Peki bu yılın diğer dikkat çekici kelimeleri neler?

Collins'in listesinde, 20225 yılının kelimesi olmaya aday diğer kelimeler de listelendi. Bu kelimelerden bazıları şu şekilde:

  • Biohacking: Vücudun doğal işleyişini değiştirmeye, sağlığı ve uzun ömrü artırmaya yönelik biyolojik müdahaleler.

  • Clanker: “Star Wars: The Clone Wars” dizisinde popülerleşen, yapay zekâ ve robotlar için kullanılan aşağılayıcı bir ifade.

  • Glaze: Birini abartılı ya da sahte şekilde övmek anlamında kullanılan yeni nesil sosyal medya terimi.

  • Aura farming: Özellikle influencer’lar arasında, “çekici bir kişilik ve karizma imajı oluşturma” sanatı.

Collins Dictionary, 2024 yılının kelimesini ise 'Brat' olarak seçmişti. İngiliz şarkıcı Charli XCX'nin Haziran ayında çıkardığı 15 şarkılık 'Brat' albümü, bu kelimeye ilham olmuş ve 'kendine güvenen ve bağımsız' kişileri anlatmak için kullanılan 'Brat' kelimesi, aynı zamanda yılın kelimesi de olmuştu.

