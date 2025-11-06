Collins Sözlüğü 2025 Yılının Kelimesini Seçti!

İngiltere merkezli Collins’in dilbilimcileri, 24 milyar kelimelik küresel veri tabanında 'vibe coding' kelimesinin kullanımında şubat ayından itibaren hızlı bir artış olduğunu gözlemledi. 2025 yılında sıklıkla başvurduğumuz yapay zekaya ait olan bu terim, 'doğal dili bilgisayar koduna dönüştüren yenilikçi bir yazılım geliştirme yöntemi' olarak tanımlanıyor.

Vibe Coding Nedir, Ne Anlama Geliyor?

Vibe Coding, doğal dili bilgisayar koduna dönüştüren yenilikçi bir yazılım yöntemidir. Bu terim, ilk kez Tesla’nın eski yapay zeka direktörü ve OpenAI’nin kurucu mühendislerinden Andrej Karpathy tarafından kullanılmıştı.

Karpathy, bu kavramı “yapay zekânın insanlara, kodun varlığını bile unutacak kadar kolay bir şekilde uygulama geliştirme gücü vermesi” diyerek tanımlamıştı.