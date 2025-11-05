onedio
Geceyi Gündüze Çeviren Meteor Yağmuru Başlıyor!

Dilara Bağcı Peker
06.11.2025 - 00:18

Gökyüzünde meydana gelecek eşsiz manzaralara hazır mısınız? Dünya, Encke Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının içinden geçecek. Dolayısıyla belirli tarihlerde meteor yağmuru gözlemlemek mümkün olacak. Üstelik bu meteor yağmurları, ülkemizden de görülebilecek!

Gelin, detaylara bakalım.

Gökyüzünde büyüleyici anlar bizi bekliyor!

2025 senesi bitmeden, bir meteor yağmuruna daha şahitlik edeceğiz. Her yıl eylül ile kasım ayları arasında görülen 'Güney Taurid' meteor yağmuru, bu yıl Kasım ayında en yoğun dönemini yaşayacak. Bu dönemde Dünya, Encke Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının içinden geçecek ve Dünya'dan meteor yağmuru gözlemlenecek. 

Amerikan Meteor Derneği (AMS)’ne göre, Güney Tauridler, Kuzey Tauridler ve Orionidler aynı anda gözlemlenebilecek. Bu da, Dünya atmosferine giren kozmik parçacıkların daha sık “ateş toplarına” dönüşmesi anlamına geliyor. Yani gecelerimiz gündüze çevrilebilir!

Meteor Yağmuru Türkiye'den Görülecek mi?

Meteor yağmuru, ülkemizden de görülebilecek. Ancak gözlem kalitesinin hava, ışık kirliliği ve dolunay ışığı tarafından etkilendiğini belirtelim. Meteor yağmuru gözlemlemek istiyorsanız, karanlık bir ortam seçmeli, şehir ışıklarından uzaklaşmalısınız.

Meteor Yağmuru Ne Zaman?

Meteor yağmuru için en iyi gözlem zamanının dolunayın batmaya başladığı 5 Kasım gecesi yarısı olduğu belirtiliyor. Ancak dolunayın parlaklığı, meteor yağmurunu gözlemlemeye engel olabilir. Meteor yağmurunu Kasım ayı boyunca gözlemleyebilirsiniz.

