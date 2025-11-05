Geceyi Gündüze Çeviren Meteor Yağmuru Başlıyor!

2025 senesi bitmeden, bir meteor yağmuruna daha şahitlik edeceğiz. Her yıl eylül ile kasım ayları arasında görülen 'Güney Taurid' meteor yağmuru, bu yıl Kasım ayında en yoğun dönemini yaşayacak. Bu dönemde Dünya, Encke Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının içinden geçecek ve Dünya'dan meteor yağmuru gözlemlenecek.

Amerikan Meteor Derneği (AMS)’ne göre, Güney Tauridler, Kuzey Tauridler ve Orionidler aynı anda gözlemlenebilecek. Bu da, Dünya atmosferine giren kozmik parçacıkların daha sık “ateş toplarına” dönüşmesi anlamına geliyor. Yani gecelerimiz gündüze çevrilebilir!