Müjde! Bir Çikolata Türünün Hafızayı Anında Güçlendirdiği Ortaya Çıktı

Japonya'daki Shibaura Teknoloji Enstitüsü'nden bir araştırma ekibi kakaodaki keskin ve acı notaların, beynin kısa süreli anıları uzun süreli hafızaya dönüştüren bölümü hipokampusta bir noradrenalin patlaması yaratabileceğini belirtiyor.

Baş araştırmacı Dr. Yasuyuki Fujii, 'Bu çalışmada, bileşenlerin ortaya çıkardığı stres tepkileri, fiziksel egzersizle ortaya çıkanlara benziyor. Dolayısıyla biyoyararlanımı düşük olmasına rağmen orta düzeyde flavanol tüketimi, sağlığı ve yaşam kalitesini iyileştirebilir.' diyor.

Tabii her şeyde olduğu gibi, çikolatada da aşırıya kaçmamakta, özellikle günlük şeker alınımına dikkat etmekte fayda var!