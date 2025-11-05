Müjde! Bir Çikolata Türünün Hafızayı Anında Güçlendirdiği Ortaya Çıktı
Çikolata yediğinizde kendinizi suçlu mu hissediyorsunuz? Artık hissetmeyeceksiniz! Independent Türkçe'nin aktardığına göre, bilim insanları bir çikolata türünün hafızamıza iyi geldiğini kanıtladı. Fareler üzerinde yapılan bu deneyin sonuçları eminiz sizi de çikolata yemiş kadar mutlu edecek!
Bitter çikolatanın hafızayı güçlendirdiği kanıtlandı.
Kakaodaki bu bileşenin orta düzeyde tüketilmesi, yaşam kalitesini iyileştirebilir!
