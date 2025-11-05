onedio
Müjde! Bir Çikolata Türünün Hafızayı Anında Güçlendirdiği Ortaya Çıktı

Müjde! Bir Çikolata Türünün Hafızayı Anında Güçlendirdiği Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 21:04

Çikolata yediğinizde kendinizi suçlu mu hissediyorsunuz? Artık hissetmeyeceksiniz! Independent Türkçe'nin aktardığına göre, bilim insanları bir çikolata türünün hafızamıza iyi geldiğini kanıtladı. Fareler üzerinde yapılan bu deneyin sonuçları eminiz sizi de çikolata yemiş kadar mutlu edecek!

Bitter çikolatanın hafızayı güçlendirdiği kanıtlandı.

Bitter çikolatanın hafızayı güçlendirdiği kanıtlandı.

Independent'ın aktardığı araştırma, özellikle 'bitter' çikolatanın hafızayı keskinleştirip beyin gücünü artırabileceğini kanıtladı. Fareler üzerinde yapılan araştırmada bitter çikolatada ve orman meyvelerinde bol miktarda bulunan bir bileşenin, yutulduktan sonra yaklaşık bir saat boyunca bilişsel işlevi artırdığı kanıtlandı. 

Hafıza testinden bir saat önce bu bileşen verilen farelerin, sadece su verilen kontrol grubuna kıyasla yeni nesneleri fark etmede yaklaşık yüzde 30 daha iyi performans sergilediği ortaya çıktı.

Kakaodaki bu bileşenin orta düzeyde tüketilmesi, yaşam kalitesini iyileştirebilir!

Kakaodaki bu bileşenin orta düzeyde tüketilmesi, yaşam kalitesini iyileştirebilir!

Japonya'daki Shibaura Teknoloji Enstitüsü'nden bir araştırma ekibi kakaodaki keskin ve acı notaların, beynin kısa süreli anıları uzun süreli hafızaya dönüştüren bölümü hipokampusta bir noradrenalin patlaması yaratabileceğini belirtiyor. 

Baş araştırmacı Dr. Yasuyuki Fujii, 'Bu çalışmada, bileşenlerin ortaya çıkardığı stres tepkileri, fiziksel egzersizle ortaya çıkanlara benziyor. Dolayısıyla biyoyararlanımı düşük olmasına rağmen orta düzeyde flavanol tüketimi, sağlığı ve yaşam kalitesini iyileştirebilir.' diyor.

Tabii her şeyde olduğu gibi, çikolatada da aşırıya kaçmamakta, özellikle günlük şeker alınımına dikkat etmekte fayda var!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
