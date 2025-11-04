onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Pek Çok Sektörde Kullanılıyor: Kilosu 600 Bin TL'ye Yükselen "Altınla Yarışan" Baharat

Pek Çok Sektörde Kullanılıyor: Kilosu 600 Bin TL'ye Yükselen "Altınla Yarışan" Baharat

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.11.2025 - 10:10

'Altınla yarışan baharat' olarak bilinen safranın bu seneki hasadı da başladı. Bu sene safranın kilogram fiyatının 600 bin lirayı bulması bekleniyor. Tekirdağ'da yetiştirilen safranın bu kadar yüksek fiyatlı olmasının sebebi ise zorlu üretim süreci.

Peki safran neden bu kadar pahalı, nasıl üretiliyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Safran, yıllardır "altınla yarışan baharat" olarak biliniyor.

Safran, yıllardır "altınla yarışan baharat" olarak biliniyor.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gazioğlu Mahallesi’nde yetiştirilen safranın bu seneki kilogram fiyatının 600 bin liraya dayanması bekleniyor. Bu kadar pahalı olmasına rağmen safran, gastronomiden kozmetiğe, tekstilden tıbba kadar birçok sektörde kullanılıyor. 'Şifa bitkisi' olarak bilinen bu bitkinin üreticisi, safranın 'Emeğin fiyatına denk, hatta ucuz bir şifa bitkisi' olduğunu düşünüyor.

İki yıldır safran üretimi yaptıklarını söyleyen üretici Ateş Kazımlı, 'Safran birçok sektörde kullanılıyor. Özellikle gastronomi ve gıda sektöründe yaygın. Ayrıca ilaç, kozmetik ve tekstil sektöründe doğal boya olarak tercih ediliyor. Sinirleri yatıştırıcı, doğal antidepresan özelliği taşıyor' diyor.

Peki safran neden bu kadar pahalı?

Peki safran neden bu kadar pahalı?

Safranın her çiçeğinden yalnızca 3 tel stigma elde edilebiliyor. Bu nedenle satışlar da gram üzerinden gerçekleştiriliyor. 7 dönümlük bir araziden en fazla 3 kilogram ürün alınıyor. Safran yetiştiricisi Tayfun Çakırlar, 'İki yıldır hasat yapıyoruz. Bu yıl çiçekleri biraz beklettik, gelen misafirlere de hasat deneyimi yaşatıyoruz. Normalde her gün sabah erken saatlerde topluyoruz. Kilosu 400 bindi, şimdi 500-600 bin liraya kadar çıktı. Ancak bu kilo kilo tüketilen bir ürün değil. Bir çay bardağına 2 tel yeterli. Tek tek elle toplanan bir ürün olduğu için bana göre pahalı değil, tam tersine ucuz bile sayılır' diyor.

Safranda ne kadar kar ediliyor?

İki yıldır üretim yapan Ateş Kazımlı, 'Burasını halka açtık, isteyen gelip safranı tanısın, görsün istiyoruz. Çünkü Trakya’da henüz çok bilinmiyor. İlk sene 100 kilo soğan ektiğinizde yaklaşık 400 gram baharat alırsınız. İkinci sene bu verim iki katına çıkar. 2024-2025 döneminde kilogramı 400 bin lira civarındaydı ama bu sene 500 ila 600 bin liraya çıkması bekleniyor. Kaliteyi, hasat ve kurutma aşamasındaki özen belirliyor' diyerek safranın hasat sürecini ve karını anlatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın