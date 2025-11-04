onedio
Uzmanlar Beyni Erken Yaşlandıran Alışkanlıkları Sıraladı: Farkında Olmadan Yapıyoruz!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.11.2025 - 09:01

Günlük alışkanlıklarımız, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı derinden etkiliyor. Beyin sağlığınızın bu alışkanlıklarınızdan etkilenmediğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Beyinlerimiz de tıpkı vücutlarımız gibi yaşlandıkça değişiyor. Bu nedenle bir şeyleri hatırlamak gün geçtikçe zorlaşıyor. Peki bu durumu tersine çevirmek mümkün mü?

Uzmanlara göre elbette mümkün. Tabii beynimizi erken yaşlandıran alışkanlıklardan uzak durarak!

İşte beynimizi erken yaşlandıran alışkanlıklar.

Beynimiz de bedenimiz gibi yaşlandıkça değişiyor.

Yaşlı insanların bir şeyleri hatırlamakta ne kadar zorlandığını bilirsiniz. Bir arkadaşlarının ismini, dün akşam yedikleri yemeği, dinledikleri şarkıları hatırlamak onlar için zordur. Ayrıca yeni bir şeyler öğrenmek de onlar için zaman alır. Peki her yaşlı, bunu yaşamak zorunda mı?

Uzmanlara göre neyse ki bu sorunun cevabı 'hayır.' Beynimizi sağlıklı tutmak ve erken yaşlanmasını önlemek için yapabileceğimiz birçok şey var. Bunlardan en önemlisi de yapmaktan kaçınacağımız davranışlar. 

Huffington Post'un Cedars-Sinai Hastanesi Hafıza ve Sağlıklı Yaşlanma Programı Direktörü Dr. Zaldy Tan ile yaptığı görüşmeden aktardığına göre, her gün farkında olmadan yaptığımız ama beynimizi erken yaşlandırabilecek bazı alışkanlıklar var.

İşte beynimizi erken yaşlandıran alışkanlıklar!

Yeterince sosyal etkileşim kurmamak

Dr. Zaldy Tan “Hayat ilerledikçe sosyal çevremizi yavaş yavaş kaybetmek çok yaygın bir durum. Ne zaman ihtiyacımız olacağını bilmesek de, bize destek olabilecek bir sosyal ağımızın olması gerekiyor' diyor. Tan'a göre yeni insanlarla tanışmak, beynimizdeki nöronlar arasında yeni bağlantılar kuruyor. Güçlü bir sosyal çevre de ruh halimizi iyileştirerek bunama riskini aza indiriyor.

Hep aynı şeyleri yapmak

Beynimizi aktif tutmak oldukça önemli. Bu nedenle sürekli aynı şeyleri yapmak, beynimizin erken yaşlanmasına neden oluyor. “‘Artık çocuk değilim, yeni bir şey öğrenmeme gerek yok’ demek, beyin sağlığınızı sabote eder ve erken yaşlanmaya yol açabilir.'

Fazla stres yapmak

Stres, günlük yaşantımızın olmazsa olmazı. Fakat kronik bir hal aldığında hem fiziksel hem de ruhsal anlamda kötüye gidebilirsiniz. 

Fazla hazır gıda tüketmek

Hazır ve işlenmiş gıdalar genellikle doymuş yağ ve ilave şeker açısından yüksektir. Araştırmalar, bu tür besinleri uzun yıllar tüketmenin demans riskini artırabileceğini gösteriyor. Bu nedenle mümkün olduğunca doğal besinler tüketmek gerekiyor.

Kaliteli uyku almamak

Yeterince uyusanız bile kaliteli bir uyku çekmiyorsanız, beyninizi yaşlandırıyor olabilirsiniz. Dr. Tan “Uyku sırasında gün içindeki anılar sınıflandırılır ve gerektiğinde kolayca erişebileceğimiz şekilde düzenlenir. Ayrıca Alzheimer hastalarının beynine zarar veren beta-amiloid proteini de uyku sırasında temizlenir” diyor. 

Uyku kalitesini artırmak için öneriler:

  • Her gün aynı saatte uyuyup uyanın.

  • Alkol ve sıvı tüketimini yatmadan önce azaltın.

  • Uyku ilaçlarından ve yatakta telefon ya da TV izlemekten kaçının.

Fiziksel aktiviteyi ihmal etmek

Düzenli fiziksel aktivite, stresi azaltır ve beyne kan akışını artırır. Bu da genel beyin sağlığını güçlendirir.

