Uzmanlar Beyni Erken Yaşlandıran Alışkanlıkları Sıraladı: Farkında Olmadan Yapıyoruz!

Yaşlı insanların bir şeyleri hatırlamakta ne kadar zorlandığını bilirsiniz. Bir arkadaşlarının ismini, dün akşam yedikleri yemeği, dinledikleri şarkıları hatırlamak onlar için zordur. Ayrıca yeni bir şeyler öğrenmek de onlar için zaman alır. Peki her yaşlı, bunu yaşamak zorunda mı?

Uzmanlara göre neyse ki bu sorunun cevabı 'hayır.' Beynimizi sağlıklı tutmak ve erken yaşlanmasını önlemek için yapabileceğimiz birçok şey var. Bunlardan en önemlisi de yapmaktan kaçınacağımız davranışlar.

Huffington Post'un Cedars-Sinai Hastanesi Hafıza ve Sağlıklı Yaşlanma Programı Direktörü Dr. Zaldy Tan ile yaptığı görüşmeden aktardığına göre, her gün farkında olmadan yaptığımız ama beynimizi erken yaşlandırabilecek bazı alışkanlıklar var.