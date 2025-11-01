Bu 5 Sorudan En Az 3’üne “Evet” Diyorsanız Beyniniz Oldukça Yaşlı

X’te bir paylaşım gündem oldu. Nörolog Prof. Dr. Derya Uludüz’ün beyin yaşı testi sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi. Eğer bu 5 sorudan 3 veya daha fazlasına “Evet” yanıtını veriyorsanız beyninizin biyolojik yaşınızdan daha yaşlı olduğu ileri sürüldü. Hadi gelin beyin yaşını ölçen o sorular neymiş bakalım!