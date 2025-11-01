onedio
article/comments
article/share
Bu 5 Sorudan En Az 3’üne “Evet” Diyorsanız Beyniniz Oldukça Yaşlı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.11.2025 - 12:08

X’te bir paylaşım gündem oldu. Nörolog Prof. Dr. Derya Uludüz’ün beyin yaşı testi sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi. Eğer bu 5 sorudan 3 veya daha fazlasına “Evet” yanıtını veriyorsanız beyninizin biyolojik yaşınızdan daha yaşlı olduğu ileri sürüldü. Hadi gelin beyin yaşını ölçen o sorular neymiş bakalım!

Beynin kaç yaşında? O paylaşım şöyleydi...

'Prof. Dr. Derya Uludüz: “Eğer aşağıdaki 5 sorudan 3 veya daha fazlasına ‘evet’ diyorsanız, beyniniz biyolojik yaşınızdan daha yaşlı olabilir.”

— Kelime bulmakta zorlanıyor musunuz?

— Randevularınızı ya da eşyalarınızı sık sık unutuyor musunuz?

— Yeni bir şey öğrenmek size zor mu geliyor?

— Aynı anda iki işe odaklanmakta güçlük çekiyor musunuz?

— Sabahları yorgun mu uyanıyorsunuz?'

Bu paylaşım karşısında goygoycular harekete geçti...

Peki sizin beyin yaşınız kaç? 🧠👀

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
