Kendilerini Dünyaca Ünlü Yıldızların ‘Temu’dan Alınmış Haline Benzeten Kullanıcılar

X'te '@bonnesoirelliot' isimli kullanıcı dünyaca ünlü oyuncu Julia Roberts'ın fotoğrafını paylaşarak 'Yarın o olacağım' notunu düştü. Julia Roberts'ın kombinini yapan kullanıcı kendi fotoğrafını 'Temu'dan alınmış Julia Roberts' notuyla paylaştı. Akım olan bu paylaşım birçok kadın ilham oldu. İşte yapılan o paylaşımlar...