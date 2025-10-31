onedio
Kendilerini Dünyaca Ünlü Yıldızların ‘Temu’dan Alınmış Haline Benzeten Kullanıcılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.10.2025 - 18:35

Gün geçmiyorki sosyal medyada yeni bir akım doğmasın. Bu kez akımın adı “Temu’dan alınmış…” X kullanıcıları kendilerini dünyaca ünlü yıldızlarların “Temu’dan alınmış” haline benzetti. İşte bakmaya doyamayacağınız o yaratıcı paylaşımlar…

X'te '@bonnesoirelliot' isimli kullanıcı dünyaca ünlü oyuncu Julia Roberts'ın fotoğrafını paylaşarak 'Yarın o olacağım' notunu düştü. Julia Roberts'ın kombinini yapan kullanıcı kendi fotoğrafını 'Temu'dan alınmış Julia Roberts' notuyla paylaştı. Akım olan bu paylaşım birçok kadın ilham oldu. İşte yapılan o paylaşımlar...

