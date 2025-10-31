Sosyal Medya Bir Erkeğin ‘Ayran’ İçin Karısına Verdiği Tepkiyi Konuşuyor

Sosyal medyada bir video gündem oldu. Videoda bir kadın, evli olduğu erkeğin sipariş ettiği ayranı içti. Kadın ayranı içince erkek tepki gösterdi. Kadını ayranı içtiği için azarlayan erkek yeniden ayran siparişi verdi. Sosyal medyada paylaşılan video ise kısa sürede gündem oldu. Kimi erkeğe tepki gösterdi kimi ise erkeği haklı buldu. İşte konuşulan o video ve gelen yorumlar...