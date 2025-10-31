onedio
Sosyal Medya Bir Erkeğin ‘Ayran’ İçin Karısına Verdiği Tepkiyi Konuşuyor

31.10.2025 - 17:36

Sosyal medyada bir video gündem oldu. Videoda bir kadın, evli olduğu erkeğin sipariş ettiği ayranı içti. Kadın ayranı içince erkek tepki gösterdi. Kadını ayranı içtiği için azarlayan erkek yeniden ayran siparişi verdi. Sosyal medyada paylaşılan video ise kısa sürede gündem oldu. Kimi erkeğe tepki gösterdi kimi ise erkeği haklı buldu. İşte konuşulan o video ve gelen yorumlar...

Buradan izleyebilirsiniz:

Karısı ayranından içince erkeğin verdiği tepki gündem oldu.

Karısı ayranından içince erkeğin verdiği tepki gündem oldu.

Bir kadın, 'Kocamın ayranından içiyorum' başlıklı bir video çekti. Kadın ayrandan içince adam tepki göstermekten kendini alamadı. 'İçmek için bana sordun mu?' diyen erkek kendisine yeni bir ayran sipariş etti. Erkeğin tepkisi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Hadi gelin hep birlikte o yorumlara bakalım👀

