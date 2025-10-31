onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Eşleriyle Aynı Evde İki Farklı Hayat Yaşadıklarını Görsellerle Kanıtlayan TikTok Kullanıcıları

Eşleriyle Aynı Evde İki Farklı Hayat Yaşadıklarını Görsellerle Kanıtlayan TikTok Kullanıcıları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 12:34

TikTok’ta yeni bir akım, evlilik dinamiklerine bambaşka bir açıdan bakmamıza neden oldu. Kullanıcılar, eşleriyle aynı evde yaşamalarına rağmen birbirlerinden ne kadar farklı olduklarını evdeki eşyalar, kıyafetler ve kişisel tarzlarıyla gösterdi.

Gelin, o videolardan bazılarına hep birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1.

2.

3.

4.

5.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6.

7.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın