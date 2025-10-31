Eşleriyle Aynı Evde İki Farklı Hayat Yaşadıklarını Görsellerle Kanıtlayan TikTok Kullanıcıları
TikTok’ta yeni bir akım, evlilik dinamiklerine bambaşka bir açıdan bakmamıza neden oldu. Kullanıcılar, eşleriyle aynı evde yaşamalarına rağmen birbirlerinden ne kadar farklı olduklarını evdeki eşyalar, kıyafetler ve kişisel tarzlarıyla gösterdi.
Gelin, o videolardan bazılarına hep birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2.
3.
4.
5.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6.
7.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın