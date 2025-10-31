onedio
Yüz Gerdirme Yaptırdıktan Sonra Gençlik Yıllarına Dönen 45 Yaşındaki Kadının Son Hali Şaşırttı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 11:00

45 yaşındaki LeeAnn, Meksika’da yaptırdığı yüz germe operasyonuyla adeta yıllara meydan okudu. Boyun bölgesindeki sarkmalar ve kırışıklıklardan rahatsız olan LeeAnn, ameliyat sonrası neredeyse bambaşka bir görünüme kavuştu.

LeeAnn, 45 yaşında Meksika’da yaptırdığı yüz germe operasyonu sonrası neredeyse bambaşka birine dönüştü.

Görenler, adeta tanıyamadı, değişim karşısında şoke oldu!

Ameliyat öncesi boyun bölgesindeki sarkmalar, düşük göz kapakları ve kırışıklıklar onu rahatsız ediyordu.

Operasyon sonrası sadece dört hafta geçmesine rağmen, görünümü son derece değişti. LeeAnn, sadece yüz germe değil, üst ve alt göz kapağı ameliyatı, kaş kaldırma ve yüz ile dudaklara yağ transferi de yaptırmıştı.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
