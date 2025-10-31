onedio
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
31.10.2025 - 15:35

Geçtiğimiz hafta halen daha alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? X'in mizah gurmeleri en çok hangi paylaşımlara etkileşim vermiş? Ekran süreleri arşa çıkanlar nelere gülmüş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!

twitter.com

Tosuna bak bee!

twitter.com

Bu kadar merak fazla.

twitter.com

Bir şeyler eksik.

twitter.com

O olsaydı Louvre soyulmazdı.

twitter.com
Pil sağlığı nasıl?

twitter.com

Her yalancı bahara aldanmayacaksın.

twitter.com

Çok iyi cast.

twitter.com

Mantı event!

twitter.com

Kurşun yarası mı bu?

twitter.com
Biraz da teknoloji diyelim.

twitter.com

Bir özgüven gelmiyor değil.

twitter.com

Devam ediyoruz!

twitter.com

Çok iyi olur.

twitter.com

Her şeyi de paylaşmayın.

twitter.com
Hiç!

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
