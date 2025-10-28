onedio
En "Mal" Hissettikleri Büyük Cesaretle İtiraf Eden Kişiler

En "Mal" Hissettikleri Büyük Cesaretle İtiraf Eden Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.10.2025 - 16:40

İnsanın bazen basireti bağlanabiliyor. Bazen feci halde şaşırabiliyor veya yanılabiliyor. Özellikle önceden alınan biletler veya yapılan planlamalar kafa karışıklıklarına neden olabiliyor. Bir X kullanıcısı da ileri tarihli aldığı bir bilet nedeniyle rezil olduğu anları cesaretle X hesabından paylaştı. Tabii böyle şeyleri yaşayanın tek kendisi olmadığını da görmüş oldu.

İlk paylaşım şöyleydi;

İlk paylaşım şöyleydi;
twitter.com

Gerisi de geldi.

Gerisi de geldi.
twitter.com

Bir de mekanı karıştıranlar var.

Bir de mekanı karıştıranlar var.
twitter.com

Sadece ulaşım değil eğlencede de böyle şeyler var.

Sadece ulaşım değil eğlencede de böyle şeyler var.
twitter.com

Bazıları oldukça kritik.

Bazıları oldukça kritik.
twitter.com
Bu fenaymış.

Bu fenaymış.
twitter.com

Bir gün çöpe gitmiş.

Bir gün çöpe gitmiş.
twitter.com

Farklı firma muazzammış.

Farklı firma muazzammış.
twitter.com

Biraz da sağlık...

Biraz da sağlık...
twitter.com

Bu bağlayan gece falan sıkıntı.

Bu bağlayan gece falan sıkıntı.
twitter.com
Sizin başınıza geldi mi?

Sizin başınıza geldi mi?
twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
