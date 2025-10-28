En "Mal" Hissettikleri Büyük Cesaretle İtiraf Eden Kişiler
İnsanın bazen basireti bağlanabiliyor. Bazen feci halde şaşırabiliyor veya yanılabiliyor. Özellikle önceden alınan biletler veya yapılan planlamalar kafa karışıklıklarına neden olabiliyor. Bir X kullanıcısı da ileri tarihli aldığı bir bilet nedeniyle rezil olduğu anları cesaretle X hesabından paylaştı. Tabii böyle şeyleri yaşayanın tek kendisi olmadığını da görmüş oldu.
İlk paylaşım şöyleydi;
Gerisi de geldi.
Bir de mekanı karıştıranlar var.
Sadece ulaşım değil eğlencede de böyle şeyler var.
Bazıları oldukça kritik.
Bu fenaymış.
Bir gün çöpe gitmiş.
Farklı firma muazzammış.
Biraz da sağlık...
Bu bağlayan gece falan sıkıntı.
Sizin başınıza geldi mi?
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
