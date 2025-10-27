onedio
Hayata Dair Tespitlerini Mizahi Açıdan Paylaşan Kişiler

Hayata Dair Tespitlerini Mizahi Açıdan Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2025 - 16:46

Mizaha dair yapılan komik paylaşımlarda illa bir görsel, video kesiti veya son zamanlarda editlere sık sık rastlıyoruz. Gülerek de tüketiyoruz. Ancak bir de sadece kelimelerin kullanıldığı durum tespitleri var ve insana 'aaa bir dakika' diye anlık bir farkındalık da sağlıyor. Bu işin Twitter'da ustaları var ve son zamanlarda hayata dair komik tespitlerini herhangi bir görsel materyal sunmadan tespih gibi dizenler var.

Bakalım kimler geçtiğimiz günlerde tespitlerini paylaşmaktan çekinmemenin karşılığını bol bol etkileşime girerek almış?

Başlayalım!

twitter.com

Muazzam bir aile...

twitter.com

Çözebilen olmadı.

twitter.com

Son anlarını mutlu geçirmiş.

twitter.com

İşletmeciler, bu öneriyi görün.

twitter.com
Böyle olan var mı?

twitter.com

Büyük sıkıntı...

twitter.com

50 sene sonra atasözü olur bu.

twitter.com

Sosyal anksiyete olmadığı için...

twitter.com

Kesinlikle!

twitter.com
Evliliği içselleştirmiş.

twitter.com

Bir de öneri geldi.

twitter.com

Hayallerindeki işleri paylaşanlar...

twitter.com

Aşırı haklı.

twitter.com

Daha dürüst olabilirmiş.

twitter.com
Bir de pazar tespiti!

twitter.com

Bir de vegan seçenek olmalıydı.

twitter.com

İyi taktik!

twitter.com

Çok mantıklı değil mi?

twitter.com

Metrobüste olduğumuzu bilmiyor.

twitter.com
Kapatalım 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
