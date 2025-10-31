onedio
Sağlıklı İlişkiden Kombindeki Star Parçaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sağlıklı İlişkiden Kombindeki Star Parçaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.10.2025 - 16:56

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım Cuma günü hangi paylaşımlar öne çıkmış? Ekran süresi ayakta kalma süresine yaklaşan kullanıcılar en çok nelere gülmüş?

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Çok sağlıklıymış.

Çok sağlıklıymış.
twitter.com

Shot bardağı değil mi o?

Shot bardağı değil mi o?
twitter.com

Nereden aklınıza geliyor arkadaş?

Nereden aklınıza geliyor arkadaş?
twitter.com

Önemli olan sohbet.

Önemli olan sohbet.
twitter.com
Şöyle de bir durum var.

Şöyle de bir durum var.
twitter.com

Link sal!

Link sal!
twitter.com

Sayılı gün çabuk geçer.

Sayılı gün çabuk geçer.
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

