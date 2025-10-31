Microsoft’un Türk Başkan Yardımcısı Dünyanın Kaç Yıl Ömrünün Kaldığını Açıkladı

Kamar, yapay zeka asistanlarının kıyafet önerip rezervasyon yapacağını da dile getirdi: “3-5 yıl içinde yapay zeka asistanları biz ihtiyacımızı fark etmeden yardım edecek. Programımızı öğrenip özel öneriler yapacak. Bir etkinliğe katılacaksanız ajandanızdaki tarihi bilecek, kıyafet önerecek, rezervasyon yapacak. Ekonomiyi baştan yaratacak. Bugünkü araçların, teknoloji şirketlerinin hiçbiri kullanılmayacak.”