Microsoft’un Türk Başkan Yardımcısı Dünyanın Kaç Yıl Ömrünün Kaldığını Açıkladı
Microsoft Başkan Yardımcısı ve AI Frontiers Laboratuvarı Direktörü Dr. Ece Kamar, Gazete Oksijen’den Elif Ergu Demiral’a konuştu. Dr. Kamar, ‘bildiğimiz dünyanın’ beş yıl ömrünün kaldığını söyledi. Yapay zeka asistanlarının 3-5 yıl içinde hayatımızdaki her şeyi bileceğini dile getiren Kamar, “Bugünkü araçların, teknoloji şirketlerinin hiçbiri kullanılmayacak” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın kaç yıl ömrü kaldı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zeka asistanları yeni bir hayat yaratacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın