Microsoft’un Türk Başkan Yardımcısı Dünyanın Kaç Yıl Ömrünün Kaldığını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
31.10.2025 - 20:50

Microsoft Başkan Yardımcısı ve AI Frontiers Laboratuvarı Direktörü Dr. Ece Kamar, Gazete Oksijen’den Elif Ergu Demiral’a konuştu. Dr. Kamar, ‘bildiğimiz dünyanın’ beş yıl ömrünün kaldığını söyledi. Yapay zeka asistanlarının 3-5 yıl içinde hayatımızdaki her şeyi bileceğini dile getiren Kamar, “Bugünkü araçların, teknoloji şirketlerinin hiçbiri kullanılmayacak” dedi.

Dünyanın kaç yıl ömrü kaldı?

Microsoft Başkan Yardımcısı ve AI Frontiers Laboratuvarı Direktörü Dr. Ece Kamar, yapay zekanın hayatımızda nasıl etkisinin artacağını anlattı. Kamar, bildiğimiz dünyanın beş yıl ömrünün kaldığını söyledi. Microsoft'un Türk Başkan Yardımcısı Kamar, 3-5 yıl içinde yapay zeka asistanlarının komut beklemeden görevleri yerine getireceğini dile getirdi.

Yapay zeka asistanları yeni bir hayat yaratacak.

Kamar, yapay zeka asistanlarının kıyafet önerip rezervasyon yapacağını da dile getirdi: “3-5 yıl içinde yapay zeka asistanları biz ihtiyacımızı fark etmeden yardım edecek. Programımızı öğrenip özel öneriler yapacak. Bir etkinliğe katılacaksanız ajandanızdaki tarihi bilecek, kıyafet önerecek, rezervasyon yapacak. Ekonomiyi baştan yaratacak. Bugünkü araçların, teknoloji şirketlerinin hiçbiri kullanılmayacak.”

