Bu Köye 600 Yıldır Yeni Ev İnşa Edilmedi

İngiltere'nin en güzel köylerinden biri olan Castle Combe, adeta masal kitaplarından fırlamış gibi. Nüfusu 356 olan köy “Birleşik Krallık’ın en güzel kasabaları listesi”nde sık sık yer alıyor. Köy ‘çikolata kutusu köyü’ adıyla anılıyor. Bu isimle anılmasının nedeni ise eskiden çikolata kutularının üstüne yer alan resimlere benzemesi….

Castle Combe’da 600 yıldır yeni ev inşa edilmedi. Yaklaşık 600 yıllık olan evlerin ve özgünlüğün korunması için kasaba halkı çaba sarfediyor.