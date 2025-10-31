Bu Köye 600 Yıldır Yeni Ev İnşa Edilmedi
İngiltere’nin Castle Combe köyünde 356 kişi yaşıyor. Kartpostalları aratmayan bu köyde 600 yıldır yeni ev yapılmıyor. Masal diyarlarını aratmayan köyün eski hali ve özgünlüğünü korumak için çabalar devam ediyor. Eserlere göre bu köyde yerleşim 1086 tarihine dayanıyor. Köye adını veren kale 12. Yüzyılda inşa edildi. Öte yandan masal kitaplarını aratmayan köy, çikolata kutularındaki görülen resimleri anımsattığı için ‘çikolata kutusu köyü’ olarak anılıyor.
Bu köye 600 yıldır yeni ev yapılmadı.
Zamanda hapsolmuş gibi… Kartpostallardan fırlamış gibi…
