Bu Köye 600 Yıldır Yeni Ev İnşa Edilmedi

Dilara Şimşek
31.10.2025 - 19:26

İngiltere’nin Castle Combe köyünde 356 kişi yaşıyor. Kartpostalları aratmayan bu köyde 600 yıldır yeni ev yapılmıyor. Masal diyarlarını aratmayan köyün eski hali ve özgünlüğünü korumak için çabalar devam ediyor. Eserlere göre bu köyde yerleşim 1086 tarihine dayanıyor. Köye adını veren kale 12. Yüzyılda inşa edildi. Öte yandan masal kitaplarını aratmayan köy, çikolata kutularındaki görülen resimleri anımsattığı için ‘çikolata kutusu köyü’ olarak anılıyor.

Bu köye 600 yıldır yeni ev yapılmadı.

İngiltere'nin en güzel köylerinden biri olan Castle Combe, adeta masal kitaplarından fırlamış gibi. Nüfusu 356 olan köy “Birleşik Krallık’ın en güzel kasabaları listesi”nde sık sık yer alıyor. Köy ‘çikolata kutusu köyü’ adıyla anılıyor. Bu isimle anılmasının nedeni ise eskiden çikolata kutularının üstüne yer alan resimlere benzemesi….

Castle Combe’da 600 yıldır yeni ev inşa edilmedi. Yaklaşık 600 yıllık olan evlerin ve özgünlüğün korunması için kasaba halkı çaba sarfediyor.

Zamanda hapsolmuş gibi… Kartpostallardan fırlamış gibi…

Castle Combe’da 1086 yılında yerleşime başlandığı düşünülüyor. Köye ismini veren kale 12. Yüzyıla kadar inşa edilmedi. Castle Combe’u ziyaret edenler seyahat sitelerine “Kartpostallar gibi…” yorumunda bulunuyor. Bir turist “Zamanda hapsolmuş en sevdiğim kasabalardan biri. Orası çok huzurlu ve güzel” derken bir aşkası ise “Castle Combe, sanki bir kartpostaldan fırlamış gibi hissettiren bir köy. Güneş ışığıyla yıkanan bal rengi taş evleri ve kıvrımlı sokakları, ziyaretten uzun süre sonra bile hafızalarda kalan, resim gibi bir çekicilik yaratıyor” ifadelerini kullandı.

