Emekli Usta 40 Yıl Sonra Köyüne Döndü, Pizzacı Açtı: Her Gün Kuyruk Oluyor
Ankara’da yıllarca pizza ustası olarak çalışan Ahmet Çelik, 40 yıl sonra Çorum’daki köyüne döndü. 58 yaşındaki Çelik, köyündeki taş fırını pizza salonuna çevirmeye karar verdi. Köyündeki evinin bahçesinde pizzacı fırını açan Çelik’in ünü çevre illere yayıldı. Çelik’in köydeki pizzacısına şimdi çevre illerden müşteriler akın ediyor. 58 yaşındaki usta talebe yetişmekte zorlandıklarını hafta sonları yer bulunmadığını dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
40 yıl sonra köyüne döndü pizzacı açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Talebe yetişemiyor, her gün kuyruk oluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın