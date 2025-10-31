onedio
Emekli Usta 40 Yıl Sonra Köyüne Döndü, Pizzacı Açtı: Her Gün Kuyruk Oluyor

Dilara Şimşek
31.10.2025 - 19:00

Ankara’da yıllarca pizza ustası olarak çalışan Ahmet Çelik, 40 yıl sonra Çorum’daki köyüne döndü. 58 yaşındaki Çelik, köyündeki taş fırını pizza salonuna çevirmeye karar verdi. Köyündeki evinin bahçesinde pizzacı fırını açan Çelik’in ünü çevre illere yayıldı. Çelik’in köydeki pizzacısına şimdi çevre illerden müşteriler akın ediyor. 58 yaşındaki usta talebe yetişmekte zorlandıklarını hafta sonları yer bulunmadığını dile getirdi.

Ankara’da yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Çelik, 40 yıl sonra köyüne döndü. Babadan kalma Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Hanefi köyünde evini tadilat yapan Çelik, akrabalarının “tutmaz” dediği pizzacı fırınını açtı. Köyünde taş fırın ile 3 masalık salonda oluşan pizza dükkanını açan Çelik, çevrede tanınmaya başladı. 

Çelik’in ünü sadece Çorum’la sınırlı kalmadı. Sinop, Kastamonu, Amasya başta olmak üzere çevre illerden de tanınmaya çalışan Çelik, talebe yetişemeyince dükkanı büyütmeye karar verdi.

Talebe yetişemiyor, her gün kuyruk oluyor.

Gelenlerin çok memnun kaldığını ve defalarca geldiğini dile getiren Çelik, talebe yetişmekte zorlandıklarını kaydetti. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşadıklarını dile getiren Çelik, “Yer sıkıntısı oluyor, bu nedenle salonumuzu büyütüp bahçemizi de düzenlemeye başladık. Talep çok fazla” dedi.

Köy muhtarı Muzaffer Özüdoğru ise pizzacı açıldıktan sonra köyün kalabalıklaştığını, özellikle hafta sonları köyde yoğunluk yaşandığını dile getirdi.

