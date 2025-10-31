Emekli Usta 40 Yıl Sonra Köyüne Döndü, Pizzacı Açtı: Her Gün Kuyruk Oluyor

Gelenlerin çok memnun kaldığını ve defalarca geldiğini dile getiren Çelik, talebe yetişmekte zorlandıklarını kaydetti. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşadıklarını dile getiren Çelik, “Yer sıkıntısı oluyor, bu nedenle salonumuzu büyütüp bahçemizi de düzenlemeye başladık. Talep çok fazla” dedi.

Köy muhtarı Muzaffer Özüdoğru ise pizzacı açıldıktan sonra köyün kalabalıklaştığını, özellikle hafta sonları köyde yoğunluk yaşandığını dile getirdi.