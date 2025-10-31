onedio
Bir Dönemin Efsanesiydi: Dünyaca Ünlü Telefon Markası Türkiye’ye Geri Dönüyor

Dilara Şimşek
31.10.2025 - 20:06

90’lı yılların sonuna ve 2000’li ortalarına damga vuran efsane telefon markası Motorola, Türkiye’ye geri dönüyor. Dünyaca ünlü telefon markası Motorola, Türkiye için görüşmelere başladı. Söz konusu gelişme Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle ortaya çıktı.

Efsane telefon markası Türkiye'ye dönüyor.

Bir döneme damga vuran Motorola, Türkiye’ye dönüyor. 30 Ekim’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre Motorola’nın Türkiye pazarına dönüş için attığı ilk resmi adım belli olmuş oldu. Motorola, akıllı telefon ve aksesuar distribütörlüğü için Lenova Ireland International Ltd. İle resmi görüşmelere başladı.

Türkiye'deki faaliyetlerini 10 sene önce sonlandırmıştı.

Lenovo Türkiye Ülke Müdürü, 'Motorola markalı akıllı telefonlarımızı Türkiye'ye getirme ihtimalimizin yüksek olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Şimdi bu süreç resmen başladı' açıklamasını yaptı. Öte yandan Motorola 2015-2016 yıllarında Türkiye operasyonlarını sonlandırmıştı. Motorola’nın hangi modellerle Türkiye pazarına giriş yapacağı netleşmedi.

