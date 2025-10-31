Bir Dönemin Efsanesiydi: Dünyaca Ünlü Telefon Markası Türkiye’ye Geri Dönüyor

Bir döneme damga vuran Motorola, Türkiye’ye dönüyor. 30 Ekim’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre Motorola’nın Türkiye pazarına dönüş için attığı ilk resmi adım belli olmuş oldu. Motorola, akıllı telefon ve aksesuar distribütörlüğü için Lenova Ireland International Ltd. İle resmi görüşmelere başladı.