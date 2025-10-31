onedio
Yerli Uçan Araba AirCar İçin Teslim Tarihi Netleşti: Tek Kişilik Modeller Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
31.10.2025

AirCar Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eray Altunbozar, tek ve iki kişilik iki farklı model üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Tek kişilik modelin test sürecinin tamamlandığını belirten Altunbozar, bu versiyonun çift kişiliğe göre üretiminin daha kolay ve maliyet açısından daha uygun olduğunu ifade etti.

Altunbozar, “2026'da tek kişilik 25 uçan arabanın teslimatını yapmayı planlıyoruz. Satışlar 2026'nın başında başlayacak.” dedi.

115 kilogram ağırlığındaki tek kişilik aracın, batarya seçeneğine bağlı olarak 40 kilometreye kadar uçuş yapabildiğini belirten Altunbozar, aracın ortalama 60 kilometre hızla 30-40 dakika arası uçabildiğini vurguladı. “Çoğunlukla insanlar bu sınıftaki araçları eğlence ve eğitim amaçlı kullanıyor. Yarım saatte şarj olabiliyor. Tek kişilik versiyonda bataryalar modüler olduğu için değiştirerek kullanılabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Çift kişilik modeller de hazırlanıyor.

Eray Altunbozar, tek kişilik modelin iki kişilik versiyonun geliştirilmesini hızlandıracağını belirterek, “İki kişilik aracın 2027’de teslim edilecek 100 adetinin ön satışını başlattık, bir haftada tamamlandı. Bu, havacılıkta bir rekor.” dedi. 2028 teslimatlı 300 aracın ön satışına da başlandığını ifade eden Altunbozar, siparişlerin çoğunun Türkiye’den geldiğini, ayrıca İrlanda, Katar, Almanya ve ABD’den de talep aldıklarını söyledi. ABD’deki düzenlemeler sayesinde bu araçların “hafif spor uçağı” sınıfına girdiğini belirten Altunbozar, iki kişilik AirCar’ın 80 kilometre menzile, 130 km/s azami hıza ve 250 kilogram taşıma kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

Kullanmak için eğitim gerekecek, iniş kalkış yerleri için de belediye ile görüşmeler sürüyor.

Eray Altunbozar, iki kişilik AirCar’ı kullanmak isteyenlerin 45 saat yer, 30 saat uçuş olmak üzere toplam 75 saatlik hafif spor uçağı pilotaj eğitimi almaları gerektiğini belirtti. Uçan aracın havalimanı, helikopter pisti veya uygun ev bahçelerinden kalkış yapabildiğini söyleyen Altunbozar, belediyelerle iniş-kalkış noktaları için görüştüklerini aktardı. AirCar’ın helikopterlere kıyasla 3,5–4 kat daha sessiz çalıştığını ve şehir içi kullanıma uygun olduğunu ifade etti. 2027 sonunda 100 aracın teslim edilmesinin planlandığını söyleyen Altunbozar, testleri kendisinin de pilot olarak yürüttüğünü belirtti. 15 dakikada yüzde 80’e kadar şarj olabilen piller kullandıklarını, aracın 400 voltluk sistemiyle elektrikli araç şarj istasyonlarından da enerji alabileceğini söyledi. Ayrıca AirCar’ın otonom özelliklere sahip olduğunu ancak tam otonominin havacılıkta henüz onaylanmadığını dile getirdi.

Araba kullanabilen herkes kullanabilecek.

Eray Altunbozar, AirCar’da güvenlik için balistik paraşüt sistemi bulunduğunu, aracın ciddi bir arıza durumunda otomatik olarak motorlarını kapatıp paraşütle güvenli iniş yaptığını söyledi. Karbon fiber gövdenin darbeye dayanıklı olduğunu ve yolcuları koruduğunu belirtti. AirCar’ın kullanımının kolay olduğunu, eğitim sonrası otomobil kullanabilen herkesin uçurabileceğini ifade eden Altunbozar, helikopterlere göre bakım ve işletme maliyetinin çok daha düşük olduğunu vurguladı. Helikopterlerin saatlik maliyetinin 200 dolar civarındayken, AirCar’da bu rakamın 50 dolara indiğini söyledi. Ekiplerinde çeşitli mühendislik alanlarından uzmanların yer aldığını, prototip üretimlerinin Bilişim Vadisi’nde yapıldığını ve seri üretim için iş ortaklarıyla çalışacaklarını belirtti. Ayrıca yerli motor kullandıklarını, bazı prototiplerde yabancı motorlar da denediklerini ve tek kişilik araçla yurt içi ve dışında uçuş deneyimi sunacak bir kampanya planladıklarını açıkladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
