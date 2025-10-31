Yerli Uçan Araba AirCar İçin Teslim Tarihi Netleşti: Tek Kişilik Modeller Geliyor

AirCar Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eray Altunbozar, tek ve iki kişilik iki farklı model üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Tek kişilik modelin test sürecinin tamamlandığını belirten Altunbozar, bu versiyonun çift kişiliğe göre üretiminin daha kolay ve maliyet açısından daha uygun olduğunu ifade etti.

Altunbozar, “2026'da tek kişilik 25 uçan arabanın teslimatını yapmayı planlıyoruz. Satışlar 2026'nın başında başlayacak.” dedi.

115 kilogram ağırlığındaki tek kişilik aracın, batarya seçeneğine bağlı olarak 40 kilometreye kadar uçuş yapabildiğini belirten Altunbozar, aracın ortalama 60 kilometre hızla 30-40 dakika arası uçabildiğini vurguladı. “Çoğunlukla insanlar bu sınıftaki araçları eğlence ve eğitim amaçlı kullanıyor. Yarım saatte şarj olabiliyor. Tek kişilik versiyonda bataryalar modüler olduğu için değiştirerek kullanılabiliyor.” ifadelerini kullandı.