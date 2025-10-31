ABD'de Hükümet Kapanması NASA'yı Vurdu: Astronotlara Maaş Ödeyemiyorlar

ABD’de 1 Ekim’de, yani yeni mali yılın başlangıcında federal bütçenin onaylanmaması sonucu devletin birçok kurumu kapanma sürecine girdi. Bu süreçte yalnızca güvenlik, sağlık ve hava trafik kontrolü gibi “zorunlu” hizmetler sürerken, diğer kurumlarda ödemeler ve maaşlar durduruldu.

Artemis 2 projesinde yer alan yüklenici firmalar da bu durumdan etkilendi. Lockheed Martin’in Orion uzay aracı programından sorumlu başkan yardımcısı Kirk Shireman, Ars Technica’ya yaptığı açıklamada, bütçe krizinin sektörde ciddi sorunlar yarattığını belirtti. Shireman, “Ben sermayesi güçlü, büyük bir şirkette çalışıyorum. Ama pek çok insan, pek çok küçük şirket var; maaş alamıyorlar ve bir süre sonra çalışmaya devam edemeyecekler,” ifadelerini kullandı.