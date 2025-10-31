onedio
ABD'de Hükümet Kapanması NASA'yı Vurdu: Astronotlara Maaş Ödeyemiyorlar

Hakan Karakoca
31.10.2025 - 17:41

New York merkezli bilim sitesi Futurism’in, bir NASA yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Ay’a gitmesi planlanan Artemis 2 ekibinde yer alan astronotlar şu anda maaşlarını alamıyor. Haberde, Artemis 2 misyonunda görev yapan sözleşmeli personelin ödemelerinin ise şimdilik sürdüğü, ancak hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi durumunda bu finansmanın da kısa sürede tükenebileceği ifade edildi.

Erken fırlatılacak Artemis 2 için gecikme ihtimali ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay NASA yetkilileri, Artemis 2 görevinin öngörülenden yaklaşık iki ay erken, 5 Şubat 2026 tarihinde fırlatılabileceğini açıklamıştı. Ancak Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ajansın bu takvime sadık kalıp kalamayacağı belirsizliğini koruyor. Ay ve Dünya’nın Orion kapsülünün uçuşu için uygun hizalanma koşulları ayda yalnızca birkaç kez oluştuğundan, bu durum Artemis 2’nin en az bir ay gecikmesine neden olabilir.

Kapanma sadece NASA'yı değil birçok kurumu vurmuş durumda.

ABD’de 1 Ekim’de, yani yeni mali yılın başlangıcında federal bütçenin onaylanmaması sonucu devletin birçok kurumu kapanma sürecine girdi. Bu süreçte yalnızca güvenlik, sağlık ve hava trafik kontrolü gibi “zorunlu” hizmetler sürerken, diğer kurumlarda ödemeler ve maaşlar durduruldu.

Artemis 2 projesinde yer alan yüklenici firmalar da bu durumdan etkilendi. Lockheed Martin’in Orion uzay aracı programından sorumlu başkan yardımcısı Kirk Shireman, Ars Technica’ya yaptığı açıklamada, bütçe krizinin sektörde ciddi sorunlar yarattığını belirtti. Shireman, “Ben sermayesi güçlü, büyük bir şirkette çalışıyorum. Ama pek çok insan, pek çok küçük şirket var; maaş alamıyorlar ve bir süre sonra çalışmaya devam edemeyecekler,” ifadelerini kullandı.

Amerika'da Çin'in ABD'yi geçecek korkusu yaşanmaya başladı.

Futurism, hükümetin kapanmasının yalnızca NASA’nın faaliyetlerini ve çalışan motivasyonunu olumsuz etkilemediğini, aynı zamanda ABD’nin uzay yarışındaki rakiplerine avantaj sağlayabileceğini belirtti. Site, yetkililerin defalarca Çin’in ABD’den önce Ay’a ulaşabileceği konusunda uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak, hükümetin kapalı kalma süresi uzadıkça bu olasılığın giderek daha gerçekçi hale geldiğini vurguladı.

