ABD'de Hükümet Kapanması NASA'yı Vurdu: Astronotlara Maaş Ödeyemiyorlar
New York merkezli bilim sitesi Futurism’in, bir NASA yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Ay’a gitmesi planlanan Artemis 2 ekibinde yer alan astronotlar şu anda maaşlarını alamıyor. Haberde, Artemis 2 misyonunda görev yapan sözleşmeli personelin ödemelerinin ise şimdilik sürdüğü, ancak hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi durumunda bu finansmanın da kısa sürede tükenebileceği ifade edildi.
Erken fırlatılacak Artemis 2 için gecikme ihtimali ortaya çıktı.
Kapanma sadece NASA'yı değil birçok kurumu vurmuş durumda.
Amerika'da Çin'in ABD'yi geçecek korkusu yaşanmaya başladı.
