ABD'den Türkiye İçin Vize Açıklaması: ABD Vizesi İçin En Erken Başvuru Tarihi Ne?
Türk vatandaşlarının yaşadığı vize krizi sürüyor. Schengen vizesi ret oranları her geçen yıl artarken vize reddine son zamanlarda randevu bulamama krizi eklendi. ABD vizesi başvuru sürecinde de benzer sorun yaşanıyor. ABD'ye gitmek için vize almak isteyen vatandaşar başvuru formlarını ilk olarak internet sitesi üzerinden dolduruyor. Ancak İstanbul ve Ankara'da başvuru merkezi için yakın tarihte randevu bulmak neredeyse imkansız. Vatandaşlar 1-2 sene sonrasına verilen başvuru görüşme tarihine isyan ederken ABD'den 'randevu' açıklaması geldi. Peki, ABD vize başvurusu için en erken başvuru tarihi ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'den Türkiye için vize randevusu açıklaması
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD vizesi için en erken başvuru tarihi ne?
ABD vize başvurusu nasıl yapılır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın