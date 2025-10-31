ABD'den Türkiye İçin Vize Açıklaması: ABD Vizesi İçin En Erken Başvuru Tarihi Ne?

Türk vatandaşlarının yaşadığı vize krizi sürüyor. Schengen vizesi ret oranları her geçen yıl artarken vize reddine son zamanlarda randevu bulamama krizi eklendi. ABD vizesi başvuru sürecinde de benzer sorun yaşanıyor. ABD'ye gitmek için vize almak isteyen vatandaşar başvuru formlarını ilk olarak internet sitesi üzerinden dolduruyor. Ancak İstanbul ve Ankara'da başvuru merkezi için yakın tarihte randevu bulmak neredeyse imkansız. Vatandaşlar 1-2 sene sonrasına verilen başvuru görüşme tarihine isyan ederken ABD'den 'randevu' açıklaması geldi. Peki, ABD vize başvurusu için en erken başvuru tarihi ne?