ABD'den Türkiye İçin Vize Açıklaması: ABD Vizesi İçin En Erken Başvuru Tarihi Ne?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.10.2025 - 17:00

Türk vatandaşlarının yaşadığı vize krizi sürüyor. Schengen vizesi ret oranları her geçen yıl artarken vize reddine son zamanlarda randevu bulamama krizi eklendi. ABD vizesi başvuru sürecinde de benzer sorun yaşanıyor. ABD'ye gitmek için vize almak isteyen vatandaşar başvuru formlarını ilk olarak internet sitesi üzerinden dolduruyor. Ancak İstanbul ve Ankara'da başvuru merkezi için yakın tarihte randevu bulmak neredeyse imkansız. Vatandaşlar 1-2 sene sonrasına verilen başvuru görüşme tarihine isyan ederken ABD'den 'randevu' açıklaması geldi. Peki, ABD vize başvurusu için en erken başvuru tarihi ne?

ABD'den Türkiye için vize randevusu açıklaması

ABD'ye seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları en erken randevu 1-2 sene sonrasına veriliyor. Vatandaşlar bu duruma isyan ederken ABD'den vize açıklaması geldi. 

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, X hesabından bir açıklama yaptı. Barrack, vize randevularının önemli ölçüde iyileştirildiğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Konsolosluk ekibimiz sayesinde, Türkiye'deki vize randevularının sürelerini önemli ölçüde iyileştiriyor ve kısaltırken, aynı zamanda güçlü güvenlik ve tarama standartlarımızı da koruyoruz.

En güncel bekleme süreleri için http://state.gov kontrol edin. Mülakatınıza aylar kaldıysa, Ankara'da daha erken bir randevuya geçebilirsiniz.'

ABD vizesi için en erken başvuru tarihi ne?

ABD vizesi için en erken başvuru tarihi Haziran 2027. Bu tarihten önce tüm tarihlerin dolu olduğu görülüyor.

ABD vize başvurusu nasıl yapılır?

ABD vize başvurusu birkaç adımdan oluşuyor. Online form doldurma sistemi olduğu için verilecek bilgilerin ve sorulan soruların dikkatli incelenmesi gerekiyor. 

ABD vizesi başvuru adımları 

Vize türünü belirle

  • B1/B2: Turistik veya iş amaçlı kısa süreli ziyaretler

  • F1: Öğrenci vizesi

  • J1: Değişim programı (Work & Travel gibi)

  • H1B: Çalışma vizesi

  • K1: Nişanlı vizesi

  • DV Lottery: Green Card çekilişi (ayrı sistem)

Online başvuru formunu doldur

Vize türünü belirledikten sonra U.S. Department of State – Home sitesi üzerinden online form doldurulmalı. Form tamamlandıktan sonra PDF olarak kaydedilmeli. Bu form yüz yüze görüşmede yanınızda bulundurulması gerekiyor. 

ABD vize ücreti

ABD vize başvurusunda ücret vize türüne göre değişiyor. Vize genellike 185 dolar civarında.

Ödemeden sonra ödeme makbuzunu kaydedip saklayın.

Randevu al

ABD vize randevusu İstanbul ve Ankara’dan veriliyor. Site üzerinden İstanbul veya Ankara’dan randevu seçebilirsiniz.

ABD vize başvuru evrakları

  • DS-160 onay sayfası

  • Randevu onay belgesi

  • Geçerli pasaport (seyahat sonrası en az 6 ay geçerli olmalı)

  • 5x5 cm ölçülerinde biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

Ek belgeler (durumuna göre):

Banka hesap dökümü veya gelir belgesi

  • İş veya okul yazısı

  • Davet mektubu (varsa)

  • Eski pasaportlar (varsa)

Yüz yüze görüşme

  • Görüşmeyi İngilizce veya Türkçe gerçekleştirebilirsiniz. 

  • Bu görüşme birkaç dakika sürer. 

  • Konsolosluk görevlisi sana seyahat amacını, maddi durumunu, Türkiye’ye dönüş nedenini sorar.

  • Vize onaylandıysa pasaport PTT ile adresine gönderilir veya belirtilen şubeden alınır.

  • Red durumunda genellikle gerekçe mülakatta söylenir.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
